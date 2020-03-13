Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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с чего всё началось

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.
ТАСС13:24

Подробнее о событии

Россия ограничивает полеты в ЕС

Коммерсантъ14:55

Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза

Ведомости13:39

Россия не стала ограничивать авиасообщение с Великобританией

Интерфакс14:03

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

ТАСС13:24

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Lenta.ru13:09

Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

РИА Новости13:31

Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию

RT на русском14:02
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Политика

Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус

Лабораторные исследования не выявили наличия коронавируса 2019-nCoV в организме президента Бразилии Жаира Болсонару, результаты теста отрицательные.
РБК 12:06
Музыка

Little Big представили песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню, с которой она выступит на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".
Газета.Ru вчера в 16:49
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Биатлон

IBU отменил эстафеты на этапе КМ в Контиолахти

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить эстафетные гонки в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
RT на русском 12:38
Политика

ЕС продлил на полгода санкции против россиян

20 февраля источник одной из делегаций проходившего в Брюсселе экстренного саммита глав государств и правительств ЕС заявил, что Евросоюз в марте, вероятно, продлит индивидуальные санкции против российских граждан.
Известия 11:25
Политика

Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
BFM.ru 15:33
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Аргументы недели 09:25
Общество

Россия ограничила авиасообщение с крупнейшими странами ЕС

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение России с Италией, Германией, Францией и Испанией.
Ридус 11 марта в 15:35
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС 15:52
Армия и оружие

Донбасс — сводка с фронта. 12 марта

На луганском направлении украинские боевики четыре раза за сутки нарушили «режим тишины».
ИА Новороссия 11 марта в 18:29
Происшествия

Российский фельдшер насиловал дочь на протяжении 11 лет

Lenta.ru 02:53
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Происшествия

В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru вчера в 10:58
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Политика

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс 08:33
Финансы

Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля

Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
RT на русском вчера в 09:04
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:38
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 45

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось с 34 до 45, сообщили в пятницу, 13 марта, в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Известия 09:10
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру вчера в 11:58
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 08:07
Общество

Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса

Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Lenta.ru 14:31
Экономика

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru вчера в 17:03
Происшествия

Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве

Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
РБК 15:43
Культура

Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие

Звезде Голливуда, знаменитому «Техасскому рейнджеру» Чаку Норрису во вторник, 10 марта, исполнилось 80 лет.
Gazeta.SPb 11 марта в 08:37
Гаджеты

Процессор Core i9-10900T потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP

Невысокая базовая частота обусловлена тем, что, как и другие процессоры Core T-серии, новый Core i9-10900T будет обладать уровнем TDP всего в 35 Вт, что сделало бы его отличным выбором для компактных, но производительных систем.
3DNews 15:41
Общество

ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:01
Общество

Мишустин заявил о необходимости создания «цифрового спецназа» в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для этого в органах власти нужен "цифровой спецназ".
РИА Новости вчера в 08:35
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
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