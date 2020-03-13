Общество
RT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.ТАСС13:24
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада).
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В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.