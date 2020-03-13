Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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с чего всё началось

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.
ТАСС13:24

Подробнее о событии

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Lenta.ru13:09

Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза

Коммерсантъ13:33

Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

РИА Новости13:31

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

ТАСС13:24

Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза

Ведомости13:39

Россия не стала ограничивать авиасообщение с Великобританией

Интерфакс14:03

Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию

RT на русском14:02
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Политика

Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
ТАСС 13:55
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса

Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Газета.Ru 08:50
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Музыка

Little Big анонсировала песню для «Евровидения»

Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Bimru.ru 01:44
Политика

Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война

Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
Би-порт 04:40
Политика

Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
РИА Новости 12:36
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru 08:51
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy S20 появились в продаже в России

С 13 марта в продаже появился новый флагманский телефон от фирмы «Samsung». В настоящее время доступны для покупки S20, S20+ и S20 Ultra.
Live24 03:16
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек

RT на русском 13:27
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Политика

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
РИА Новости 13:29
Общество

Запрет на массовые мероприятия ввели в Петербурге из-за коронавируса

Опасность распространения нового китайского коронавируса на территории Санкт-Петербурга стала причиной ввода запрета на проведение массовых мероприятий в городе.
NewInform 07:28
Биатлон

Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон

По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
ProstoProSport 13:54
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Технологии

Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате

«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
Rambler News Service 12:23
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Спорт

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменен

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада).
Sport24.ru вчера в 14:27
Общество

На Кубани зафиксировали один случай коронавируса

Как передает ТАСС, всего в России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом.
СочиСтрим вчера в 13:22
Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости 10:31
Общество

Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя жители США во время пандемии коронавируса.
VSE42.RU 05:50
Футбол

Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву

Москва, 13 марта 2020, 14:44 — REGNUM Кассационную жалобу на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву рассмотрит второй кассационный суд.
REGNUM 07:44
Политика

Историк Иринчеев рассказал о роли Финляндии в блокаде Ленинграда

Финляндия выполняла свою роль в блокаде Ленинграда, выступая на стороне фашистской Германии.
ФАН вчера в 08:26
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 11 марта в 02:36
Общество

Елена Малышева назвала главное средство от коронавируса

ИнфоСМИ 12:27
Происшествия

Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии

В результате погиб один человек, еще двое ранены. Как уточнили в администрации села, пострадавшие являются сотрудниками полиции.
Российская газета 11:22
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport вчера в 16:47
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 08:07
Театры

Московская премьера оперы «Аттила» состоялась на сцене Большого театра

Телеканал 360° 13:54
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 07:16
Игры

NPD: в феврале лидирует Call of Duty: Modern Warfare, но у Dragon Ball Z: Kakarot трон за 2020 год

3DNews 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
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