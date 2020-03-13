Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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с чего всё началось

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.
ТАСС13:06

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Чрезвычайное заражение

Коммерсантъ17:59

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

РИА Новости13:31

Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию

RT на русском14:02

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

ТАСС13:06

Россия не стала ограничивать авиасообщение с Великобританией

Интерфакс14:03

Россия с 16 марта ограничивает полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию

Эхо Москвы18:09

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Lenta.ru13:09
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Чемпионат 04:26
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Футбол

«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Газета.Ru вчера в 18:03
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
RT на русском 06:47
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Авто

Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
МонаВиста вчера в 07:17
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей вчера в 08:48
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 15:33
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру вчера в 10:00
Гаджеты

LG объявила старт продаж 14 OLED-моделей

LG Electronics (LG) запускает в продажу линейку телевизоров 2020 года - 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD.
IT-World 11 марта в 12:09
Кино

Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»

В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.
Peterburg2.ru вчера в 14:36
Кино

Премьеру «Форсажа-9» перенесли почти на год из-за коронавируса

Девятая часть культовой гоночной франшизы кинокомпании Universal должна была выйти в прокат 20 мая, но коронавирус сорвал планы продюсеров, заставив перенести дебют почти на год.
Inc-news.ru 03:44
Происшествия

В Хабаровском крае спасли рыбака с отколовшейся льдины

Южно-Сахалинск, 13 марта 2020, 09:41 — REGNUM В Ванинском районе Хабаровского края спасли рыбака, оказавшегося вместе со своим автомобилем на отколовшейся от берегового припая льдине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
REGNUM 02:41
Происшествия

На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян

RT на русском 15:50
Общество

США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова

Власти США обвинили россиянина Дениса Сотникова в причинении ущерба инвесторам на 26 миллионов долларов путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.
РИА Новости 17:09
Энергетика

Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35

России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 11:01
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Футбол

Роналду высказался о ситуации с коронавирусом

ProstoProSport 14:53
Авто

В России автомобили подорожают из-за обвала рубля

Генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев сообщил, что рост цен на новые машины связан с обвалом рубля.
Байкал24 18:13
Технологии

Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате

Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Piter.tv 13:29
Общество

Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом

Как сообщалось, в Калининградской области на российско-польской границе образовались очереди из автомобилей, выезжающих с территории России.
Интерфакс 15:12
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27

Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека.
Известия 08:33
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 08:07
Культура

Какой могла получиться экранизация Bioshock?

Игромания.ру 14:06
Общество

РЖД вернет деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса

Пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги с 14 марта до 10 апреля.
Известия 14:05
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Китайская корпорация Xiaomi провела онлайн-презентацию своего нового бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max, сообщает ТАСС.
Turkmenportal 12:05
Хоккей

Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей

Первые два матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей.
Вечерняя Казань 04:54
Политика

Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве

Прилепин напомнил, как во время майдана некоторые украинцы считали, будто на площади может высадиться российский спецназ и всех разогнать.
РИА Новости 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
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