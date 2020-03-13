Общество
RT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.ТАСС13:06
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Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Гаджеты
LG объявила старт продаж 14 OLED-моделей
LG Electronics (LG) запускает в продажу линейку телевизоров 2020 года - 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD.
Кино
Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»
В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли почти на год из-за коронавируса
Девятая часть культовой гоночной франшизы кинокомпании Universal должна была выйти в прокат 20 мая, но коронавирус сорвал планы продюсеров, заставив перенести дебют почти на год.
Происшествия
В Хабаровском крае спасли рыбака с отколовшейся льдины
Южно-Сахалинск, 13 марта 2020, 09:41 — REGNUM В Ванинском районе Хабаровского края спасли рыбака, оказавшегося вместе со своим автомобилем на отколовшейся от берегового припая льдине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
Общество
США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова
Власти США обвинили россиянина Дениса Сотникова в причинении ущерба инвесторам на 26 миллионов долларов путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Энергетика
Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35
России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Футбол
Роналду высказался о ситуации с коронавирусом
Авто
В России автомобили подорожают из-за обвала рубля
Генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев сообщил, что рост цен на новые машины связан с обвалом рубля.
Технологии
Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате
Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Общество
Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом
Как сообщалось, в Калининградской области на российско-польской границе образовались очереди из автомобилей, выезжающих с территории России.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27
Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека.
Культура
Какой могла получиться экранизация Bioshock?
Общество
РЖД вернет деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса
Пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги с 14 марта до 10 апреля.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Китайская корпорация Xiaomi провела онлайн-презентацию своего нового бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max, сообщает ТАСС.
Хоккей
Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей
Первые два матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей.
Политика
Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве
Прилепин напомнил, как во время майдана некоторые украинцы считали, будто на площади может высадиться российский спецназ и всех разогнать.