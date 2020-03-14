Общество
RT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.ТАСС13:06
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Оператор мобильной связи Tele2 выпустил подборку самых популярных фильмов ужасов для столичных абонентов.
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Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, эти машины поступили на вооружение береговых войск ТОФ в конце 2019 года.
Общество
Глава Якутии запретил усыплять животных в пункте передержки в Якутске
Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных г. Якутска.
Общество
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Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Общество
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Общество
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Общество
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Интернет
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Футбол
Еще четыре футболиста и врач «Сампдории» заболели коронавирусом
Согласно сообщению, у игроков и врача были обнаружены слабые симптомы коронавируса, и все они находятся в своих домах в добром здравии.
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами и бизнесменами
Слово "олигарх" осталось в прошлом. Сегодня крупных предпринимателей принято называть "акулами бизнеса".
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Футбол
«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Динамо» победил грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Общество
В Италии за сутки погибли от коронавируса 250 человек
13 марта число погибших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 250 человек, что является самым большим показателем с момента начала в стране эпидемии, передает ТАСС.
Происшествия
В Хабаровском крае спасли рыбака с отколовшейся льдины
Южно-Сахалинск, 13 марта 2020, 09:41 — REGNUM В Ванинском районе Хабаровского края спасли рыбака, оказавшегося вместе со своим автомобилем на отколовшейся от берегового припая льдине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Авто
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Здоровье
NYT: в США от коронавируса могут погибнуть до 1,7 миллиона человек
В США от заражения инфекцией коронавируса могут погибнуть до 1,7 млн человек, 13 марта сообщает New York Times со ссылкой на экспертов.
Финансы
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Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Общество
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Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Кино
Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO
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Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
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На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
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В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
Шоу-бизнес
Джиган опубликовал новое видео из лечебницы
Скандальный российский рэпер записал новое видео из лечебницы, на котором показал фанатам как проводит время.
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Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.