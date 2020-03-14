Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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с чего всё началось

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.
ТАСС13:06

Подробнее о событии

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Известия19:32

Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию

RT на русском14:02

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

РИА Новости13:31

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

ТАСС13:06

Россия не стала ограничивать авиасообщение с Великобританией

Интерфакс14:03

Россия с 16 марта ограничивает полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию

Эхо Москвы18:09

Чрезвычайное заражение

Коммерсантъ17:59
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Культура

Подборку фильмов ужасов подготовили для москвичей к пятнице, 13-го

Оператор мобильной связи Tele2 выпустил подборку самых популярных фильмов ужасов для столичных абонентов.
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Наука

Создан эффективный катализатор, превращающий углекислый газ в угарный

Корейские химики представили новый катализатор, который обладает невиданной до сих пор эффективностью в процессе восстановления углекислого газа до угарного.
Индикатор 13:00
Армия и оружие

Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, эти машины поступили на вооружение береговых войск ТОФ в конце 2019 года.
Российская газета 11 марта в 21:14
Общество

Глава Якутии запретил усыплять животных в пункте передержки в Якутске

Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных г. Якутска.
Общественное телевидение России 03:30
Общество

Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Российская газета 11:38
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Футбол

Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято

По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта.
Metaratings 16:28
Политика

Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Lenta.ru вчера в 05:12
Общество

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 09:29
Общество

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 20:11
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Интернет

«Лаборатория Касперского» сообщила о новых зловредах, крадущих cookie-файлы на устройствах с Android

Специалисты из «Лаборатории Касперского», работающей в сфере информационной безопасности, выявили две новые вредоносные программы, которые, действуя в паре, могут красть cookie-файлы, хранящиеся в мобильных версиях браузеров и приложениях социальных сетей.
3DNews 07:16
Футбол

Еще четыре футболиста и врач «Сампдории» заболели коронавирусом

Согласно сообщению, у игроков и врача были обнаружены слабые симптомы коронавируса, и все они находятся в своих домах в добром здравии.
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Политика

Путин объяснил разницу между олигархами и бизнесменами

Слово "олигарх" осталось в прошлом. Сегодня крупных предпринимателей принято называть "акулами бизнеса".
ТВ Центр 04:38
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Интерфакс 15:45
Футбол

«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» победил грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:34
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra 11 марта в 13:37
Общество

В Италии за сутки погибли от коронавируса 250 человек

13 марта число погибших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 250 человек, что является самым большим показателем с момента начала в стране эпидемии, передает ТАСС.
Expert.ru 15:50
Происшествия

В Хабаровском крае спасли рыбака с отколовшейся льдины

Южно-Сахалинск, 13 марта 2020, 09:41 — REGNUM В Ванинском районе Хабаровского края спасли рыбака, оказавшегося вместе со своим автомобилем на отколовшейся от берегового припая льдине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
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Авто

Ford Mustang Mach-E показал дрифт на снегу

Как ясно показывает видео, рассматриваемая машина Mach-E обладает более чем достаточной мощностью, чтобы разогреть шины на снежном испытательном маршруте и отправить их в ужасное скольжение.
SpeedMe 00:16
Здоровье

NYT: в США от коронавируса могут погибнуть до 1,7 миллиона человек

В США от заражения инфекцией коронавируса могут погибнуть до 1,7 млн человек, 13 марта сообщает New York Times со ссылкой на экспертов.
Красная весна 18:30
Финансы

В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года

Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Компания 08:11
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
Кино

Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO

Piter.tv вчера в 05:15
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
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На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян

На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
RT на русском 15:50
Футбол

ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные

В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
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Шоу-бизнес

Джиган опубликовал новое видео из лечебницы

Скандальный российский рэпер записал новое видео из лечебницы, на котором показал фанатам как проводит время.
Слово и Дело 08:45
Шоу-бизнес

Пелагея получила звание заслуженной артистки России

В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
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