Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.

с чего всё началось

С 16 марта ограничиваются пассажирские воздушные перевозки в страны Евросоюза, а также Швейцарию и Норвегию, включая и рейсы обратного направления. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которым руководит вице-премьер Татьяна Голикова.

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

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