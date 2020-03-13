Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

С 16 марта ограничиваются пассажирские воздушные перевозки в страны Евросоюза, а также Швейцарию и Норвегию, включая и рейсы обратного направления. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которым руководит вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.
ТАСС13:06

Подробнее о событии

Россия ограничивает полеты в ЕС

Коммерсантъ14:55

Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию

RT на русском14:02

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

РИА Новости13:31

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Lenta.ru13:09

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

ТАСС13:06

Россия не стала ограничивать авиасообщение с Великобританией

Интерфакс14:03

Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза

Ведомости13:39
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Общество

Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
RT на русском 15:22
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение 09:13
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений.
RT на русском 16:19
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Музыка

Песня Little Big для «Евровидения» взорвала интернет

Презентованный вчера, 12 марта, клип на песню Uno, которую российская группа исполнит на «Евровидении», стал лидером по просмотрами на YouTube, моментально оставив позади всех конкурентов.
Мегаполис онлайн 07:56
Политика

Украина полностью приостановит авиасообщение с другими странами

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 00:00 17 марта будет временно прекращено пассажирское авиасообщение с другими странами.
Rambler News Service 14:25
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

РИА Новости 10:34
Здоровье

Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей

Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
ТАСС Наука 08:42
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera 10:00
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Энергетика

Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35

России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 11:01
Политика

Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
РБК 07:28
Общество

Финляндия может полностью закрыть границу из-за коронавируса

Представители МВД Финляндии заявили о готовности закрыть границу страны на неопределенный срок для пресечения распространения коронавируса.
Ivbg.ru 15:30
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Военное дело 11 марта в 11:24
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Shraibikus News вчера в 11:14
Общество

Итальянский актер снял видео с мертвой сестрой и попросил о помощи

Итальянский актер Лука Францезе снял видео с сестрой, погибшей от коронавируса, и выложил его в Сеть.
Peopletalk 04:03
Происшествия

Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Подмосковье

Двое зараженных коронавирусом жителей Московской области находятся в изолированных боксах в инфекционных отделениях региональных больниц в удовлетворительном состоянии, сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.
Rambler News Service вчера в 09:06
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru 17:03
Гаджеты

Nokia 6.2 получит ударопрочный чехол под брендом «007»

3DNews 17:49
Здоровье

Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО 10:16
Политика

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
РИА Новости 13:29
Финансы

Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
РБК вчера в 09:52
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Общество

В РСТ оценили последствия из-за ограничения авиасообщения России с ЕС

12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:37
Общество

На Украине подтверждена первая смерть от коронавируса

Родственники, с которыми контактировала женщина, находятся под наблюдением врачей.
Говорит Москва 09:51
Политика

Трамп объявил режим ЧС в связи с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости 15:35
Энергетика

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК вчера в 10:52
Биатлон

На этапе КМ по биатлону Куклина седьмая, спринт выиграла Херрман

На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти в спринтерской гонке на 7,5 км первое место заняла немецкая спортсменка Дениз Херрман, российская биатлонистка Лариса Куклина закончила спринт с седьмым результатом.
МонаВиста 12:07
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

По информации издания, в стране зафиксировано уже шесть случаев заражения за последние сутки.
Лезги газет вчера в 17:04
Общество

В Испании объявят режим ЧС из-за коронавируса

Агентство отмечает, что режим ЧС позволит правительству Испании ограничить передвижение внутри страны, а также вводить другие особые меры.
Интерфакс 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
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