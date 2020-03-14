Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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с чего всё началось

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.
ТАССвчера в 13:06

Подробнее о событии

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Известиявчера в 19:32

Россия в рамках борьбы с распространением коронавируса с 16 марта ограничивает полеты в ЕС, Швейцарию и Норвегию

Эхо Москвы01:01

Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию

RT на русскомвчера в 14:02

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

РИА Новостивчера в 13:31

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

ТАССвчера в 13:06

Россия не стала ограничивать авиасообщение с Великобританией

Интерфаксвчера в 14:03

Чрезвычайное заражение

Коммерсантъвчера в 17:59
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Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

RT на русском вчера в 12:37
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
Финансы

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
РБК вчера в 07:36
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый «пенсионерский» стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
Вечерняя Москва вчера в 22:36
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Происшествия

Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве

Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
РБК вчера в 15:43
Армия и оружие

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
РИА Новости вчера в 22:25
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение вчера в 09:13
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Общество

В Краснодарском крае введен режим повышенной готовности

В Краснодарском крае введен режим повышенной готовности.
ФедералПресс вчера в 15:35
Гаджеты

IPhone 12 может обзавестись 3D-камерой

Смартфон iPhone 12 от американской компании Apple может получить инновационную 3D-камеру World Facing, которая поможет пользователям гаджета расширить возможности фото и видеосъемки.
Народные новости 12 марта в 23:19
Здоровье

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Вечерняя Москва вчера в 10:07
Происшествия

Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

ТАСС вчера в 23:45
Футбол

Назван главный приз в тюремном турнире по футболу с Роналдиньо

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в тюремном турнире по футболу, где главным призом является 16-килограммовый поросенок.
Lenta.ru вчера в 23:47
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Происшествия

Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел

Российская газета 01:14
Общество

Глава Минюста предложил упростить порядок взыскания маленьких штрафов

Упростить порядок взыскания небольших штрафов предложил министр юстиции РФ Константин Чуйченко 13 марта, передает пресс-служба ФСПП (Федеральная служба судебных приставов) России, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 13:36
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 12 марта в 13:53
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Кино

Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле

Недавно стало известно, что съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле, несмотря на тревожное настроение в мире из-за коронавируса.
Интермонитор.ру вчера в 15:55
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru вчера в 14:06
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Новые Ведомости вчера в 05:57
Политика

Кипр частично закрывает въезд для иностранцев

С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.
Вести.Ru вчера в 18:35
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс 11 марта в 13:26
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на всю Россию

По словам Володина, критика поправок в первую очередь идёт из-за рубежа. «Они не хотят, чтобы наша страна была сильной», — заявил он.
МордовМедиа 12 марта в 08:20
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera вчера в 10:00
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
SMINEWS в Подольске вчера в 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
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