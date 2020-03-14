Общество
РИА НовостиРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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с чего всё началось
Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.ТАССвчера в 13:06
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Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
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Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
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Финансы
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Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый «пенсионерский» стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Происшествия
Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве
Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
Армия и оружие
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Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД
В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Общество
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В Краснодарском крае введен режим повышенной готовности.
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Смартфон iPhone 12 от американской компании Apple может получить инновационную 3D-камеру World Facing, которая поможет пользователям гаджета расширить возможности фото и видеосъемки.
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Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице
Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Происшествия
Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем
Футбол
Назван главный приз в тюремном турнире по футболу с Роналдиньо
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в тюремном турнире по футболу, где главным призом является 16-килограммовый поросенок.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Происшествия
Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел
Общество
Глава Минюста предложил упростить порядок взыскания маленьких штрафов
Упростить порядок взыскания небольших штрафов предложил министр юстиции РФ Константин Чуйченко 13 марта, передает пресс-служба ФСПП (Федеральная служба судебных приставов) России, сообщает ТАСС.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Кино
Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле
Недавно стало известно, что съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле, несмотря на тревожное настроение в мире из-за коронавируса.
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Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Политика
Кипр частично закрывает въезд для иностранцев
С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на всю Россию
По словам Володина, критика поправок в первую очередь идёт из-за рубежа. «Они не хотят, чтобы наша страна была сильной», — заявил он.
Общество
Дерипаска призывает к полному карантину в России
Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.