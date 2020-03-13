Общество
МордовМедиаРоссия ограничивает авиасообщения со странами Европы
Список стран, с которыми Россия прекратила авиасообщения, пополнился Норвегией и Швейцарией. Сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло. Ранее самолёты перестали летать в Китай, Южную Корею, Иран, Францию, Италию и другие страны.
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с чего всё началось
Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.ТАССвчера в 13:06
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Общество
Школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин
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Общество
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Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
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Правительство рассмотрит законопроект о защите инвестиций
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о защите иностранных инвестиций, заявил в ходе совещания с российскими инвесторами у президента РФ Владимира Путина глава кабмина Михаил Мишустин.