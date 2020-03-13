Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.

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Список стран, с которыми Россия прекратила авиасообщения, пополнился Норвегией и Швейцарией. Сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло. Ранее самолёты перестали летать в Китай, Южную Корею, Иран, Францию, Италию и другие страны.

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