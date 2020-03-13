Общество

МордовМедиаМордовМедиаРоссия ограничивает авиасообщения со странами Европы

Список стран, с которыми Россия прекратила авиасообщения, пополнился Норвегией и Швейцарией. Сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло. Ранее самолёты перестали летать в Китай, Южную Корею, Иран, Францию, Италию и другие страны.
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с чего всё началось

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.
ТАССвчера в 13:06

Подробнее о событии

Россия в рамках борьбы с распространением коронавируса с 16 марта ограничивает полеты в ЕС, Швейцарию и Норвегию

Эхо Москвы01:01

С 16 марта РФ ограничит авиасообщение со странами Европы

RuNews24.ruвчера в 17:39

Россия ограничивает авиасообщение с Евросоюзом

Экономика сегоднявчера в 13:12

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

РИА Новостивчера в 13:31

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

ТАССвчера в 13:06

Чрезвычайное заражение

Коммерсантъвчера в 17:59

Россия ограничила полеты в несколько европейских стран

Телеканал 360°11 марта в 13:41
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Общество

Школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин

Власти Москвы рекомендовали школам при посольствах, где учатся дети сотрудников дипмиссий стран с неблагополучной ситуацией в связи с распространением коронавируса, уйти на карантин с 16 марта.
Lenta.ru 01:43
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Общество

В Горловке при обстреле ранены три человека, в том числе ребенок

"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
РИА Новости 01:28
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса для легких

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
РИА Новости 00:01
Общество

Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
РБК вчера в 02:16
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Росбалт вчера в 10:51
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости 12 марта в 10:13
Энергетика

Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Национальная служба новостей вчера в 15:32
Политика

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Газета.Ru вчера в 18:31
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге

Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой на севере Санкт-Петербурга.
RT на русском вчера в 20:56
Хоккей

«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Горобзор.ру 11 марта в 12:43
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Общество

В Петербурге отменяют все массовые мероприятия из-за коронавируса

«Запретить с 16 марта 2020 до 30 апреля 2020 проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек», – отмечается в документе.
МИР 24 вчера в 07:46
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС 12 марта в 04:45
Путешествия

Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 02:10
Наука

Ученые выяснили, как пластиковый мусор скапливается в Мировом океане

Газета.Ru 11 марта в 10:08
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Политика

В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС

В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся сейчас в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие

Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU вчера в 08:07
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Экономика

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости вчера в 13:41
Футбол

«Ахмат» уступил в Грозном «Динамо»

В Грозном сегодня состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Динамо".
Вестник Кавказа вчера в 16:13
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Эхо Москвы вчера в 13:15
Происшествия

Начальника отдела угрозыска в Москве уволили из-за селфи в морге

РИА Новости вчера в 04:47
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru вчера в 17:03
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
РБК вчера в 22:17
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Интерфакс вчера в 15:45
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Экономика

Правительство рассмотрит законопроект о защите инвестиций

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о защите иностранных инвестиций, заявил в ходе совещания с российскими инвесторами у президента РФ Владимира Путина глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 11 марта в 06:50
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