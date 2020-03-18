Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта. Такое распоряжение издал премьер-министр Михаил Мишустин в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ

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