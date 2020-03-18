Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта. Такое распоряжение издал премьер-министр Михаил Мишустин в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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Россия с 20 марта ограничит полеты в США, Великобританию и ОАЭ

Коммерсантъ06:28

Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ

РИА Новости06:37

Россия введет ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Российская газета06:37

Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса

Национальная служба новостей06:31

Россия введет ограничения на полеты в США, Великобританию и ОАЭ

РБК06:50

Россия ограничит авиасообщение с еще тремя странами

Lenta.ru06:25

Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ с полуночи 20 марта

Интерфакс06:27
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Коммерсантъ 08:34
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В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
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Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
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Apple выпустила новый MacBook Air и Mac mini

Сегодня компания Apple обновила MacBook Air, свой самый популярный ноутбук.
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Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
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Идти на свет. Как новый мировой кризис повлияет на крипторынок

В статье идет речь о том, как глава минфина Великобритании Алистер Дарлинг вынужденно рассматривает новые меры по спасению банков в условиях кризиса.
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
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Губерниев: человечеству сейчас не до спорта

Сражения за "Глобусы" получились классными. Дух состязания присутствовал, хотя человечеству сейчас не до спорта.
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Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Нижнем Новгороде

Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Нижнем Новгороде.
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Правительство США хочет использовать данные о местоположении со смартфонов граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
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На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
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Курды из SDF убили двух мирных сирийцев в Дейр-эз-Зоре

Курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) расстреляли мирных граждан в городе Аль-Бусейра, сирийская провинция Дейр-эз-Зор, передает агентство Halab Today.
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В Новой Зеландии начались продажи Suzuki Jimny с грузовой платформой.
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Украинский боксер Усик попросил называть его на русский манер

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