Коронавирус
BFM.ruРоссия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта. Такое распоряжение издал премьер-министр Михаил Мишустин в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса
Национальная служба новостей06:31
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Общество
В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса
В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Общество
В России выявили 33 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Общество
Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Экономика
Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты
Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.
Здоровье
Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы
Столичный Депздрав назвал людей, которым стоит пройти тест на коронавирус. К тому же граждан разделили на 4 условные группы.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Армия и оружие
Минобороны сформировало запас лекарств для защиты от коронавируса
«В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи»,цитирует РИА «Новости» заявление Минобороны.
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Общество
Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Гаджеты
Apple выпустила новый MacBook Air и Mac mini
Сегодня компания Apple обновила MacBook Air, свой самый популярный ноутбук.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Экономика
Идти на свет. Как новый мировой кризис повлияет на крипторынок
В статье идет речь о том, как глава минфина Великобритании Алистер Дарлинг вынужденно рассматривает новые меры по спасению банков в условиях кризиса.
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Биатлон
Губерниев: человечеству сейчас не до спорта
Сражения за "Глобусы" получились классными. Дух состязания присутствовал, хотя человечеству сейчас не до спорта.
Общество
Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Нижнем Новгороде
Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Нижнем Новгороде.
Энергетика
Песков прокомментировал ситуации с ценами на нефть
В Кремле оценили ситуацию с ценами на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Технологии
Слежку за смартфонами хотят использовать для борьбы с эпидемией
Правительство США хочет использовать данные о местоположении со смартфонов граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова
Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Армия и оружие
Курды из SDF убили двух мирных сирийцев в Дейр-эз-Зоре
Курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) расстреляли мирных граждан в городе Аль-Бусейра, сирийская провинция Дейр-эз-Зор, передает агентство Halab Today.
Авто
Suzuki Jimny превратили в пикап
В Новой Зеландии начались продажи Suzuki Jimny с грузовой платформой.
Хоккей
Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией
Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
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