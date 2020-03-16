Коронавирус
BFM.ruРоссия с 18 марта ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства
С 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства. Об этом, как сообщает пресс-служба кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда государств, с которыми он провел телефонные переговоры.
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Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранных граждан и лиц без гражданства
Интерфаксвчера в 14:27
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