Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия с 18 марта ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства

С 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства. Об этом, как сообщает пресс-служба кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда государств, с которыми он провел телефонные переговоры.
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Власти закрывают границы на въезд

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Россия ограничит въезд иностранцев

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Россия официально закрывает границы для иностранцев

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Rambler News Serviceвчера в 14:26

Россия ограничивает въезд в страну иностранцев

Комсомольская правдавчера в 14:23

Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранных граждан и лиц без гражданства

Интерфаксвчера в 14:27

Правительство РФ с 18 марта до 1 мая временно ограничит въезд иностранных граждан и лиц без гражданства

Эхо Москвывчера в 14:20
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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 и Cyberpunk 2077 теперь тоже работают из дома

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Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

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Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
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На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

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Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом

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В правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы

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Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

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Мишустин поручил изменить оплату больничных на карантине

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Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения

ТАСС вчера в 23:20
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Чтобы ухаживать за своей женой, бывший фигурист Пётр Чернышев буквально поселился в больнице, сообщает «СтарХит».
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Открыт новый путь попадания коронавируса в организм

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Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
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Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
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В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей

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С начала 2020 года их стало больше на 83 человека.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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