Общество
Национальная служба новостейРоссия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ, сообщает Интерфакс.
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Происшествия
В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка
В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Недвижимость
Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Космос
Получены самые детальные фотографии Солнца за всю историю наблюдений
Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.
Футбол
Третий бомбардир РПЛ Соболев перейдёт в «Спартак»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев подпишет контракт с московским «Спартаком».
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Технологии
В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора
В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.
Политика
Трамп провел совещание по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел совещание по коронавирусу и внимательно следит за ситуацией.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Здоровье
Онищенко оценил эффективность «Арбидола» от коронавируса
По словам врача, «Арбидол» на практике применяется исключительно редко. Препарат используется в основном для профилактики гриппа.
Кино
Продюсер «Оно» сообщил о работе над продолжением «Смертельного оружия»
Американский продюсер Дэн Лин сообщил о планах начать работу над продолжением известного боевика «Смертельное оружие».
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Космос
Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?
Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Общество
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Здоровье
В «Смекте» обнаружили свинец, препарат опасен для детей и беременных
В качестве замены специалисты предлагают гелеобразные препараты.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Экономика
Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
Здоровье
Названы лучшие продукты, которые действуют как жиросжигатели
Эксперты назвали лучшие продукты, которые могут действовать как жиросжигатели – при их усвоении организм активнее расходует жир для своей энергии.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Экономика
Трутнев ожидает увеличения объемов строительства на Дальнем Востоке
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер РФ Юрий Трутнев ожидает роста объемов строительства на Дальнем Востоке, в частности, благодаря программе льготной ипотеки.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Футбол
«Спартак» отправился на сбор в Катар
"Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьева в Доху.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.