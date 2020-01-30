Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРоссия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ, сообщает Интерфакс.
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Операция «Заслон»

Российская газета13:58

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Lenta.ru13:51

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

ТАСС13:20

Голикова заявила об ограничении железнодорожного сообщения с Китаем

Известия13:39

Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Интерфакс13:32

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

РИА Новости13:44

Россия в ближайшее время примет решение по авиасообщению с Китаем

RT на русском13:49
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Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

РБК 10:41
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru вчера в 09:12
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru 06:05
Кино

В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Мойка78 вчера в 17:46
Энергетика

Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель

Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
ТАСС 19:03
Политика

Нетаньяху может лично забрать на родину помилованную Путиным Иссахар

Помилованную президентом России Владимиром Путиным Нааму Иссахар может отвезти на родину лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
ТВ Центр 14:27
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

На территории Елизовского района Камчатского края зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 29 января сообщает сайт Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.
REGNUM 01:06
Теннис

Надаль уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open

Спорт-Экспресс 07:57
Хоккей

Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
РБК 20:58
Космос

Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС

Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Российская газета 27 января в 04:36
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 27 января в 21:37
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Портал Поиск 11:24
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Inc-news.ru 13:28
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Авто

В МВД раскрыли месяц, когда чаще всего угоняют автомобили

В МВД отметили, что с мая по сентябрь в зависимости от климатических условий региона возрастает количество хищений автомобилей, в которых владельцы оставляют ключи зажигания.
Ридус 10:42
Происшествия

Журналистку RT Arabic ранили в Сирии

Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила ранение в городе Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб.
РБК 09:04
Космос

Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите

Planet Today 06:06
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва 27 января в 14:35
Политика

Спикер парламента Хакасии оправдал сталинскую депортацию калмыков в Сибирь

Иосиф Сталин инициировал решение о депортации населения Калмыкии в 1943 году, чтобы спасти от расправы калмыков, воевавших на стороне Вермахта в годы Великой Отечественной войны.
Шанс (г. Абакан) 03:31
Космос

НАСА снова отложит запуск телескопа «Джеймс Уэбб»

В ходе последнего пересмотра даты запуска планировалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) отправится в космос в конце марта 2021 года.
Популярная механика 09:18
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Отец, бросивший двух детей в аэропорту Шереметьево, сдался следователям в Батайске.
РЕН ТВ вчера в 03:08
Экономика

Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Если в 2018 году в России было 30 тыс. банковских клиентов, чьи активы превышают $1 млн, то в 2019 году их число составило 37 тыс. человек.
РБК 04:00
Политика

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Энергетика

Казахстан и Белоруссия обсуждают поставку нефти по железной дороге

Замминистра добавил, что транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» была инициирована белорусской стороной, поэтому Казахстан не участвует в переговорах с Россией по вопросам поставки нефти в Белоруссию.
REGNUM вчера в 00:38
Общество

Гороскоп для избранных: кому повезет в любви и делах 30 января

Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.
Утро.ru 14:08
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 15:21
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС вчера в 04:36
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