Общество
Национальная служба новостейРоссия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ, сообщает Интерфакс.
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Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Здоровье
В Приамурье обследовано 11 человек, заболевших в Китае
В Приамурье с начала 2020 года было обследовано 11 человек, обратившихся за медицинской помощью после поездок в Китай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
Общество
Магазины пригрозили отказаться от распродаж из-за инициативы КПРФ
В организации предупредили Госдуму, что при таких условиях магазины совсем откажутся от проведения распродаж, пишет газета «Известия».
Хоккей
Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ
Общество
МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО
МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
Теннис
Тим обыграл Надаля и вышел в полуфинал Australian Open
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Наука
В крови человека обнаружены дышащие митохондрии
Энергетика
На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
Авто
У Nissan большие проблемы: компания уволит рабочих и закроет заводы
Если верить источникам Reuters, уволят 4300 сотрудников - в первую очередь сокращения коснутся менеджмента.
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Происшествия
Вахтовый автобус перевернулся в Якутии
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Наука
Химики удешевили спектрофотометр светодиодами
Американские и индийские ученые собрали и охарактеризовали на трех стандартных растворах спектрофотометр, в котором в качестве источника излучения установлены светодиоды, из-за чего себестоимость устройства составила всего 63 доллара.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Армия и оружие
ЛНР насчитала три случая нарушения перемирия за сутки
Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о трёх обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков, сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Общество
Обманутый дольщик из Челябинска перевел Путину 28 рублей
В Челябинской области обманутый дольщик перевел российскому президенту Владимиру Путину 28 рублей. По словам мужчины - это взятка.