Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРоссия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ, сообщает Интерфакс.
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Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Интерфаксвчера в 13:32

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:51

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

РИА Новостивчера в 13:44

Голикова заявила об ограничении железнодорожного сообщения с Китаем

Известиявчера в 13:39

Операция «Заслон»

Российская газетавчера в 13:58

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

ТАССвчера в 13:20

Россия в ближайшее время примет решение по авиасообщению с Китаем

RT на русскомвчера в 13:49
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Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском вчера в 13:07
Здоровье

В Приамурье обследовано 11 человек, заболевших в Китае

В Приамурье с начала 2020 года было обследовано 11 человек, обратившихся за медицинской помощью после поездок в Китай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 22:28
Общество

Магазины пригрозили отказаться от распродаж из-за инициативы КПРФ

В организации предупредили Госдуму, что при таких условиях магазины совсем откажутся от проведения распродаж, пишет газета «Известия».
ФедералПресс вчера в 18:46
Хоккей

Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
РИА Новости вчера в 23:27
Авто

Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ

Автоновости дня вчера в 08:30
Общество

МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Политика

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
РИА Новости вчера в 12:43
Теннис

Тим обыграл Надаля и вышел в полуфинал Australian Open

Советский спорт вчера в 08:07
Общество

МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей

В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
РБК вчера в 23:27
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:53
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Общество

Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 13:41
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 14:03
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 28 января в 09:12
Наука

В крови человека обнаружены дышащие митохондрии

ToDay News Ufa вчера в 04:44
Энергетика

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
РБК вчера в 21:01
Авто

У Nissan большие проблемы: компания уволит рабочих и закроет заводы

Если верить источникам Reuters, уволят 4300 сотрудников - в первую очередь сокращения коснутся менеджмента.
Российская газета вчера в 12:33
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru вчера в 08:59
Гаджеты

Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта

Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Ferra вчера в 09:06
Происшествия

Вахтовый автобус перевернулся в Якутии

ТАСС вчера в 23:00
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости 28 января в 09:54
Наука

Химики удешевили спектрофотометр светодиодами

Американские и индийские ученые собрали и охарактеризовали на трех стандартных растворах спектрофотометр, в котором в качестве источника излучения установлены светодиоды, из-за чего себестоимость устройства составила всего 63 доллара.
N+1 вчера в 14:00
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости вчера в 12:01
Армия и оружие

ЛНР насчитала три случая нарушения перемирия за сутки

Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о трёх обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков, сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Общество

Обманутый дольщик из Челябинска перевел Путину 28 рублей

В Челябинской области обманутый дольщик перевел российскому президенту Владимиру Путину 28 рублей. По словам мужчины - это взятка.
Русская Планета вчера в 21:04
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