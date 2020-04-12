Энергетика
Lenta.ruРоссия оказалась готова к концу «золотого века» торговли нефтью
«Может быть, существует мнение о том, что нефтяной сектор — это только лишь добыча нефти, на самом деле, на сегодняшний день это очень высокопроизводительный и оцифрованный сектор, один из самых продвинутых», — заключил он, отметив, что эта отрасль стала драйвером развития экономики.
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Новак считает, что российские компании готовы к концу «золотого века» нефти
ИА Красная Веснавчера в 15:23
Российские нефтяные компании подготовлены к концу «золотого века» нефти, заявил Новак
Аргументы неделивчера в 14:39
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Не менее шести человек стали жертвами шторма в США
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Экономика
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
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Вечерняя Москва вчера в 09:12
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Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»
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О сроках завершения пандемии с академиком РАН поспорил Онищенко
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Оказалось, что длительная самоизоляция повышает риск смерти на целых 29%. При этом, дело не только в психологическом состоянии.
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Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
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Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
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