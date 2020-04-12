Энергетика
Lenta.ruРоссия оказалась готова к концу «золотого века» торговли нефтью
«Может быть, существует мнение о том, что нефтяной сектор — это только лишь добыча нефти, на самом деле, на сегодняшний день это очень высокопроизводительный и оцифрованный сектор, один из самых продвинутых», — заключил он, отметив, что эта отрасль стала драйвером развития экономики.
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Комментарии
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ 19:48
Наука
«Запах дождя» оказался симбиозом бактерий и членистоногих
Ученые из Швеции установили, что «запах дождя», который чувствует человек после ливня, создают особые летучие вещества, выделяющиеся почвенными микробами для того, чтобы привлечь внимание членистоногих, сообщается в журнале Nature Microbiology.
Live24 10 апреля в 05:00
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Экономика
Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса
Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.
Известия 13:00
Здоровье
В Новосибирске заразился коронавирусом фельдшер скорой помощи
Любимый город 07:30
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
Космос
Вертолет для полетов на Марсе прикрепили к марсоходу Perseverance
Согласно плану предстоящей миссии, вертолет начнет полеты примерно через два с половиной месяца после приземления примарсения беспилотного корабля на Марсе.
iXBT.com 03:01
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Футбол
Фарфан назвал шуткой свою реакцию на сокращение зарплат в «Локомотиве»
Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал собственные слова о неагтивном отношении к снижению зарплат футболистам "Локомотива" на время приостановки футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 23:15
Политика
Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус
В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru 10 апреля в 21:15
Политика
Глава Минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что после заключения новой сделки ОПЕК+ американская нефтяная отрасль значительно укрепится.
RT на русском 18:54
Авто
Марка Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Чтобы удовлетворить потребности российского авторынка при выпуске H5 на заводе Haval применяются те же технологии защиты машины от коррозии, как и на флагманской модели H9.
SpeedMe 10 апреля в 11:25
Энергетика
Цена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма
Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки.
REGNUM 20:02
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости 12:45
Энергетика
Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ для России
Россия в мае – июне снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки из оговоренных в рамках новой сделки ОПЕК+ 9,7 млн баррелей, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Взгляд.ру 19:48
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Кино
Актеры из «Сватов» рассказали, как идут съемки седьмого сезона сериала
Актриса Анна Кошмал, исполняющая роль Жени Ковалевой в ситкоме, заявила, что в новом сезоне примут участие все главные герои "Сватов", в том числе и Людмила Артемьева с Николаем Добрыниным, слухи об уходе которых появлялись ранее.
Piter.tv 08:18
Армия и оружие
В Литве пожаловались на агрессивность и пьянство американских солдат
Взгляд.ру 10:57
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
Власти Москвы предупредили о предлагающих цифровые пропуска мошенниках
Предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях, кроме того, специальный бот появился в Telegram: мошенники через этот механизм запрашивают номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные.
Говорит Москва 10:25
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском вчера в 11:39
Происшествия
Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Общество
В ряде регионов России ожидается аномально холодная погода
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в ряде регионов России.
Вести ФМ 05:26
Экономика
Турфирмы – правительству Турции: «Чтоб вы подавились!»
Турция Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно статье, опубликованной в газете Sözcü, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции, посвященной "Сотрудничеству и солидарности в борьбе с пандемией COVID-19".
REGNUM 07:32
Происшествия
В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки
Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ 06:47
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06