Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия оказалась готова к концу «золотого века» торговли нефтью

«Может быть, существует мнение о том, что нефтяной сектор — это только лишь добыча нефти, на самом деле, на сегодняшний день это очень высокопроизводительный и оцифрованный сектор, один из самых продвинутых», — заключил он, отметив, что эта отрасль стала драйвером развития экономики.
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Новак считает, что российские компании готовы к концу «золотого века» нефти

Life.ru18:11

Россия оказалась готова к концу «золотого века» торговли нефтью

Lenta.ru14:38

Новак: российские нефтяники приготовились к концу «золотого века»

News.ru14:58

Российские нефтяные компании подготовлены к концу «золотого века» нефти, заявил Новак

Аргументы недели14:39

Новак считает, что российские компании готовы к концу «золотого века» нефти

ИА Красная Весна15:23

Новак считает, что компании РФ готовы к концу «золотого века» нефти

Ореанда-Новости14:34

Компании РФ готовы к концу «золотого века» нефти - Новак

ПРАЙМ13:21
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