с чего всё началось

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково". Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит.

Экономика Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 1,5K

Политика В Госдуме усомнились в отключении России от SWIFT из-за санкций по Навальному Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил сомнение в том, что Россию отключат от международной межбанковской системы передачи информации и платежей при возможном введении новых санкций, в том числе, из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Баскетбол Адетокунбо установил карьерный антирекорд в матче против «Майами» Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо установил антирекорд в первом матче полуфинала Восточной конференции против «Майами» (104:115).

Общество Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП). 33

Экономика АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера. 26

Здоровье Лекарство для больных тяжелой формой Covid-19 нашли в Великобритании Ученые из Великобритании в ходе исследований сумели выяснить, что снижению смертности от коронавирусной инфекции способствует гидрокортизон.

Шоу-бизнес Муж ведущей Андреевой запечатлил на отдыхе стройные ноги супруги Екатерина Андреева выложила в социальной сети фото с отдыха в Турции, где сейчас находится с мужем.

Авто Skoda представила электрический кроссовер Skoda Enyaq iV Чешский автопроизводитель Skoda представил в Праге свой первый серийный электрический кроссовер Skoda Enyaq iV. 25

Экономика Каждого американца предложили сделать миллионером Учитывая среднюю доходность в восемь процентов годовых, через 65 лет каждый американец получит миллион долларов, уверен миллиардер.

Политика В Сенате США призвали Трампа решительно ответить на случай с Навальным Старший демократ комитета по иностранным делам Сената США призвал вашингтонскую администрацию в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием «немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Российская Федерация, и если да, то немедленно ввести санкции».

Общество Суд на три месяца продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова Лефортовский суд города Москвы еще на три месяца продлил срок ареста обвиняемому в государственной измене советнику главы «Роскосмоса», а также бывшему журналисту «Коммерсанта» и газеты «Ведомости» Ивану Сафронову. 49

Шоу-бизнес Актриса Ирина Печерникова умерла в Ярославской области Как сообщают федеральные СМИ, причиной смерти стал инфаркт. Об этом рассказала подруга актрисы. По её словам, женщины собирались ужинать. 42

Общество Сибирским лесам предрекли серьезные последствия из-за пожаров Сложная санитарная обстановка ожидается в лесах Сибирского федерального округа на фоне массового повреждения насаждений вредителями и пожаров.

Экономика Оживление промышленности может оказаться временным В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности. 3