Общество
РИА НовостиРоссия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково". Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит.
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Экономика
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости 00:32
Политика
В Госдуме усомнились в отключении России от SWIFT из-за санкций по Навальному
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил сомнение в том, что Россию отключат от международной межбанковской системы передачи информации и платежей при возможном введении новых санкций, в том числе, из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Московский Комсомолец 15:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает установившийся над центром европейской территории России антициклон.
RT на русском 19:12
Баскетбол
Адетокунбо установил карьерный антирекорд в матче против «Майами»
Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо установил антирекорд в первом матче полуфинала Восточной конференции против «Майами» (104:115).
Спорт-Экспресс вчера в 02:38
Космос
В NASA выбрали будущие миссии для изучения «космической погоды»
Naked Science вчера в 02:57
Экономика
У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы
В экономике Австралии, которую прежде называли одной из выигравших от коронавируса стран, начались проблемы.
Lenta.ru 13:15
Общество
Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля
Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).
Известия 05:51
Происшествия
В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца
В Вашингтоне полицейский открыл стрельбу в афроамериканца, который попытался сбежать во время задержания.
RT на русском 21:23
Экономика
АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС 02:06
Здоровье
Лекарство для больных тяжелой формой Covid-19 нашли в Великобритании
Ученые из Великобритании в ходе исследований сумели выяснить, что снижению смертности от коронавирусной инфекции способствует гидрокортизон.
Mockva.ru 19:35
Шоу-бизнес
Муж ведущей Андреевой запечатлил на отдыхе стройные ноги супруги
Екатерина Андреева выложила в социальной сети фото с отдыха в Турции, где сейчас находится с мужем.
Московский Комсомолец 20:44
Происшествия
Судья занялась сексом с подчиненным в зале суда и лишилась работы
В американском штате Кентукки судья неоднократно вступала в интимную связь с подчиненным в зале суда, в результате чего лишилась работы.
Lenta.ru 18:55
Политика
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок".
Вести.Ru 10:15
Армия и оружие
Холдинг «Швабе» представил нейтрализатор снайперской оптики
Военное обозрение 06:27
Авто
Skoda представила электрический кроссовер Skoda Enyaq iV
Чешский автопроизводитель Skoda представил в Праге свой первый серийный электрический кроссовер Skoda Enyaq iV.
Автоновости дня 02:01
Политика
Си Цзиньпин пообещал Путину защищать результаты Второй мировой войны
Китай готов вместе с Россией защищать результаты Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Lenta.ru 21:46
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Анетта Бриль, дочь певицы Валентины Легкоступовой, рассказала о том, что выяснилось в результате вскрытия тела артистки.
CT news 12:26
Экономика
Каждого американца предложили сделать миллионером
Учитывая среднюю доходность в восемь процентов годовых, через 65 лет каждый американец получит миллион долларов, уверен миллиардер.
Lenta.ru 13:47
Политика
В Сенате США призвали Трампа решительно ответить на случай с Навальным
Старший демократ комитета по иностранным делам Сената США призвал вашингтонскую администрацию в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием «немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Российская Федерация, и если да, то немедленно ввести санкции».
Взгляд.ру 19:42
Общество
Суд на три месяца продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Лефортовский суд города Москвы еще на три месяца продлил срок ареста обвиняемому в государственной измене советнику главы «Роскосмоса», а также бывшему журналисту «Коммерсанта» и газеты «Ведомости» Ивану Сафронову.
Военное дело 06:19
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Печерникова умерла в Ярославской области
Как сообщают федеральные СМИ, причиной смерти стал инфаркт. Об этом рассказала подруга актрисы. По её словам, женщины собирались ужинать.
Городской телеканал 15:40
Общество
Сибирским лесам предрекли серьезные последствия из-за пожаров
Сложная санитарная обстановка ожидается в лесах Сибирского федерального округа на фоне массового повреждения насаждений вредителями и пожаров.
ФАН 21:02
Политика
Трамп захотел лишить финансирования допускающие анархию города США
Президент США Дональд Трамп захотел лишить федерального финансирования допускающие анархию, насилие и разрушения города.
Lenta.ru 21:05
Экономика
Оживление промышленности может оказаться временным
В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Происшествия
Избивший актера Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию
Полиция проверяет заявления, касающиеся избиения народного артиста России Юрия Шлыкова в Хамовниках, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:21
Армия и оружие
«Швеция не будет вступать в НАТО, чтобы избежать напряженности с Россией»
Швеция не хочет наращивать напряженность в отношениях с Россией, поэтому не намерена становиться членом НАТО.
Евразия Daily вчера в 08:38
Экономика
Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального
Согласно консенсус-прогнозу Bloobmerg (сформирован еще до новостей об отравлении Навального веществом из группы «Новичка»), курс рубля в третьем квартале задержится на отметке 73 руб. за доллар, а в конце года укрепится до 72 руб. за доллар.
РБК 12:55
Космос
Годы в открытом космосе: земным бактериям по силам межпланетные путешествия
XXII век вчера в 07:14
Футбол
Миранчук подписал контракт с «Аталантой»
РЕН ТВ 16:13