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РИА Новости
РИА Новости

Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 23-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково". Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит.В источнике
С чего всё началось
Россия заняла 23-е место по качеству элит, оказавшись на одном уровне с южноафриканской страной Ботсваной, говорится в исследовании
 швейцарского Университета Санкт-Галлена и московской школы управления «Сколково».
БИЗНЕС Online00:00
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

Россия по качеству элит оказалась на уровне Ботсваны

БИЗНЕС Online00:00
ТАСС

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

ТАСС20:57
Forbes

Россия уступила Казахстану в индексе качества элит

Forbesвчера в 08:51
URA.Ru

Российская элита оказалась низкокачественной. Уступает Казахстану и Индонезии

URA.Ru19:11
Lenta.ru

Российская элита оказалась низкокачественной

Lenta.ru18:22
РБК

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

РБК17:17
РИА Новости

Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

РИА Новости20:29

Педагогический удар: старшеклассники активнее распространяют вирус

Российские вирусологи рассказали «Известиям», что специфика есть в каждой возрастной группе: дети до 10 лет реже проявляют симптомы инфекции, поэтому ее сложно вовремя распознать, а старшеклассники теснее контактируют друг с другом во внеурочное время.
Известия17:01
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СК предъявил бизнесмену Быкову окончательное обвинение

«Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», — говорится в сообщении.
RT на русском00:02
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ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада

ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада Не дождавшись выполнения Кузбассом обязательств по объемам отгрузки угля в порты северо-запада, ОАО РЖД отменяет скидку на его перевозку в размере 12,8%.
Коммерсантъвчера в 14:14

ВМФ России получит способные управлять пушками поворотом головы шлемы

В России разработана и проходит испытания новая система наведения с использованием нашлемных целеуказателей, способных управлять пушками кораблей поворотом головы, сообщил замгендиректора — генконструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов.
RT на русском21:39
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Новый российский модуль для МКС избавили от украинских деталей

Украинская аппаратура на новом российском модуле "Наука", запуск которого на Международную космическую станцию намечается в 2021 году, заменена на российскую, сообщил главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов.
РИА Новостивчера в 04:58
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Госдеп пригрозил России на случай вмешательства в Белоруссии

Открытое применение в Белоруссии силы со стороны России сделает американо-российские отношения еще более «тяжелыми», заявил зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент 3 сентября, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна21:46
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