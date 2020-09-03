Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

АМИТЕЛ 16

Россия заняла 23-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково". Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит.