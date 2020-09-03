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Ведомости
Ведомости

Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит

Индекс российской элиты составил 48,9 (максимальный у Сингапура — 68,5). «Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания — выше Индии, Бразилии и ЮАР», — следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».В источнике
С чего всё началось
Россия заняла 23-е место по качеству элит, оказавшись на одном уровне с южноафриканской страной Ботсваной, говорится в исследовании
 швейцарского Университета Санкт-Галлена и московской школы управления «Сколково».
БИЗНЕС Online00:00
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БИЗНЕС Online

Россия по качеству элит оказалась на уровне Ботсваны

БИЗНЕС Online00:00
ТАСС

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

ТАСС20:57
URA.Ru

Российская элита оказалась низкокачественной. Уступает Казахстану и Индонезии

URA.Ru19:11
РИА Новости

Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

РИА Новости20:29
Lenta.ru

Российская элита оказалась низкокачественной

Lenta.ru18:22
РБК

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

РБК17:17
Forbes

Россия уступила Казахстану в индексе качества элит

Forbesвчера в 08:51

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России
Игромания.ру1 сентября в 10:59
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Ведомостивчера в 00:32
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Швеция испугалась кораблей РФ на Балтике и усилила боевую готовность армии

Как отметили журналисты, Россия и НАТО в последнее время заметно активизировали учения, и Стокгольм, испугавшись в том числе российских кораблей в нескольких километрах от своих границ, решил усилить свои позиции.
ФАН17:15
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Индикаторвчера в 05:32

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Inc-news.ruвчера в 13:48
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Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 в понедельник был поднят в воздух на "перехват" самолета Р-3С "Орион" ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Интерфакс1 сентября в 07:47
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