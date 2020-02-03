Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
Читать в источнике
Комментировать1758
с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости02 февраля в 16:08

Подробнее о событии

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Народные новости02 февраля в 17:15

В топливном союзе раскрыли секрет низкой цены на бензин в России

РЕН ТВ03 февраля в 12:57

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолец02 февраля в 23:48

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известия02 февраля в 17:29

Дешевый бензин - в России, а доступный - в Люксембурге

Комсомольская правда03 февраля в 17:05

Казахстан оказался лидером Европы по дешевизне бензина

Красная весна02 февраля в 16:42

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новости02 февраля в 16:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Культура

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Уфимские Заметки 02 февраля в 09:10
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Газета.Ru 00:06
Общество

«Карат» не планирует переносить часть производства в Белоруссию

Гендиректор «Карата» Евгений Гребнев заявил, что завод (производит плавленые сырки «Дружба» и «Янтарь») не планирует переносить часть производства из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов.
Коммерсантъ 05:20
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
BFM.ru 00:25
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия 05:59
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Футбол

RAC1: Бартомеу обсудит с Абидалем его конфликт с Месси

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу встретится со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, сообщает RAC1.
Бомбардир.ру 06:19
Политика

Экс-глава нижегородского МВД занял пост ГФИ по Ульяновской области

Правда ПФО 05:17
Авто

Компания Suzuki обновила городской кроссовер Ignis

Suzuki обновила Ignis на родине Японии. Компактный кроссовер, прошедший через легкий фейслифтинг, в конечном итоге также прибудет в Европу.
SpeedMe вчера в 05:49
Политика

Путин заявил о нахождении мира у опасной черты

Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:54
Происшествия

В Москве редакцию РБК эвакуировали из-за пожара

Редакцию холдинга РБК эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает телеграм-канал медиахолдинга.
Газета.Ru 04:53
Технологии

LG и ZTE пропустят конференцию MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

Компании LG Electronics и ZTE отказались от участия в конференции MWC 2020 из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
News.ru 02:09
Политика

В Кремле объяснили цель поправок к Конституции

Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:39
Происшествия

Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины

Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
REGNUM 03 февраля в 06:11
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Происшествия

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета вчера в 19:20
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Транспорт

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Коммерсантъ вчера в 17:00
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное