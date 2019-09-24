Футбол
RT на русскомThe Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
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Недвижимость
Сбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру
Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии.
РБК 06:12
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей
Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.
РИА Новости 09:21
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Авто
В России отзовут более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» отзовет 4 тыс. 635 автомобилей типа 909 (Sprinter) из-за проблем со жгутом электропроводов двигателя.
РБК 06:20
Энергетика
Запасы нефти Саудовской Аравии резко сократились
На фото: поврежденный объект нефтяного комплекса Абкайк (Файез Нурелдин / AFP / Getty Images) Аналитики Orbital Insights отмечают, что удар дронов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии оказал заметное влияние на уровень добычи, а с ней и на объем запасов сырой нефти в стране.
Profinance.ru 07:30
Политика
В Госдуме оценили заявление Украины о морской границе с Россией
23 сентября украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 06:16
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU вчера в 12:13
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Космос
Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса
Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.
Rusargument 21 сентября в 17:59
Политика
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прилетел в Москву
Ранее в Кремле подтвердили, что завтра венесуэльский руководитель встретится с Владимиром Путиным.
Эхо Москвы 08:31
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Сторонников «Сани-шамана» задержали в Иркутской области
О задержании в Иркутской области шестерых сторонников шамана Александра Габышева сообщил в телеграм координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Тайга.инфо 04:53
Политика
ФСБ использовала декларацию об амнистии капитала против бизнесмена
В «Ведомостях» сообщают, что сотрудники ФСБ воспользовались декларацией по амнистии капитала в уголовном деле по отношению к бизнесмену Валерию Израйлиту.
Discover24 вчера в 04:53
Футбол
Вудворд не планирует увольнять Сульшера из МЮ
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд не намерен отправлять в отставку главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера из-за неудачного старта сезона.
RT на русском 10:14
Происшествия
Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника
В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
Взгляд.ру 07:05
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Наука
В Британии испытают водородный пассажирский самолет
Пока точная дата начала испытаний не раскрывается, однако самолету предстоит преодолеть более 500 км. Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок.
Актуальные Новости 06:47
Футбол
Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка
Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.
Спорт день за днем вчера в 15:58
Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera вчера в 07:09
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty 02:28
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Культура
«Национальная Медиа Группа» запускает уникальный сервис more.tv
"Национальная Медиа Группа" запускает онлайн-платформу more.tv. Премьеры зарубежных сериалов на ней выходят одновременно со всем миром.
РЕН ТВ 08:10
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией
Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI).
RT на русском 08:50