Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения. Об этом говорится в докладе Организации экономического развития и сотрудничества. Россия заняла седьмое место с показателем 11,1 литра на человека в год.

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

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