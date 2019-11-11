Второе место заняла Австрия, где ежегодно жители потребляют 11,8 литра алкоголя. Тройку лидеров замкнула Франция с показателем 11,7 литра на душу населения. В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

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