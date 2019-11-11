Общество
REGNUMРоссия оказалась в числе самых пьющих стран мира
Второе место заняла Австрия, где ежегодно жители потребляют 11,8 литра алкоголя. Тройку лидеров замкнула Франция с показателем 11,7 литра на душу населения. В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
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Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ 08 ноября в 11:02
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Происшествия
На борту летевшего из Сургута в Махачкалу самолета умер мужчина
Как стало известно от Южного Следственного управление на транспорте СКР, у него было онкологическое заболевание.
Замана 05:22
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Известия 03:55
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Происшествия
Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы
На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
Газета.Ru 04:36
Происшествия
В Петербурге задержали пытавшегося утопить отрезанные руки мужчину
Мужчина, которого достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге с отчлененными женскими руками в рюкзаке, задержан.
РБК 09 ноября в 08:30
Экономика
Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
Российская газета 00:10
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество
Сестры Кардашьян вышли в свет в откровенных нарядах
Сестры Кардашьян появились на 45-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2019 в откровенной одежде.
Lenta.ru 02:44
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Хоккей
Назаров – Биссоннетту и Уитни: «Уже купил билеты двум русским шпионам, летят к вам бизнес-классом»
Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывания бывшего хоккеиста Райана Уитни в подкасте Spittin Chiclets.
Sports.ru 04:30
Общество
Минздрав прокомментировал попадание России в топ-10 самых пьющих стран
Россия могла бы не попасть в топ-10 самых пьющих стран, если бы в исследовании учитывались данные 2018 года, заявил в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, комментируя данные о том, что Россия заняла седьмое место по потреблению алкоголя среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран партнеров.
Rambler News Service 02:01
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.
Газета.Ru 04:40
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
ФАН 02:29
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Происшествия
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке
Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
РБК 03:13
Хоккей
Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском вчера в 13:34
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Молодую жену Бориса Грачевского поздравляют с беременностью
С беременностью поздравляют его молодую избранницу, 34-летнюю Екатерину Белоцерковскую.
Bimru.ru 03:00
Технологии
Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей
РБК вчера в 03:34
Общество
На Россию идут 40-градусные морозы
Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
URA.Ru вчера в 22:55
Общество
Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II
Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.
ТВ Центр 04:44
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09 ноября в 09:57
Хоккей
«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2
Sport24.ru вчера в 15:54