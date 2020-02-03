Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
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Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

РИА Новости16:08

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВ17:00

Россия попала в число стран с самым дешевым бензином в Европе

Аргументы и Факты17:13

Казахстан оказался лидером Европы по дешевизне бензина

Красная весна16:42

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Народные новости17:15

Российский бензин стал вторым по дешевизне в Европе

Политическая Экспертиза17:15
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Политика

США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни

США вводят ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших КНР за последние 14 дней в связи с эпидемией коронавируса, сообщили в министерстве внутренней безопасности.
РИА Новости 14:28
Политика

Аббас: Палестина разрывает все отношения с США и Израилем

Все отношения с США с Израилем разорваны, 1 февраля на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире заявил глава палестинской администрации Махмуд Аббас в связи со «сделкой века» Дональда Трампа.
Красная весна вчера в 08:07
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Баскетбол

«Торонто» одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Чикаго»

«Торонто» одержал 11-ю победу подряд и остался на второй строчке на Востоке.
ProstoProSport 17:23
Происшествия

Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка

Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Lenta.ru 17:32
Наука

Ученые получили лазерное излучение нового диапазона

Физики из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института физики микроструктур Российской академии наук (РАН) впервые смогли получить лазерное излучение дальнего инфракрасного диапазона, которое наилучшим образом подходит для изучения биологических объектов.
ТАСС Наука 30 января в 06:04
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Политика

Эксперты выяснили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Россияне высказались о предложенных Путиным изменениях в Конституции РФ. Респондентов спросили, как они относятся к той или иной поправке.
ФедералПресс 16:48
Политика

Захарова прокомментировала заявления в Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления руководства Эстонии о том, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать.
RT на русском 16:53
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service 06:58
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
Происшествия

На юге Лондона произошел теракт

ТАСС 10:49
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Происшествия

Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Транспорт

Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем

Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.
РБК 15:16
Футбол

Смолов дебютировал за «Сельту» в матче с «Валенсией»

Sport.ru вчера в 17:14
Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
ToDay News Ufa 31 января в 03:06
Киберспорт

В Dota 2 убрали возможность блокировать появление крипов

2 февраля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым заблокировала возможность отключать появление крипов с помощью чита.
CyberSport.ru 13:57
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

РБК 13:52
Политика

Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Московский Комсомолец 09:07
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Известия 10:26
Общество

Роскосмос объяснил отказ ехать на Singapore Airshow

Слишком плотным графиком объяснил неучастие в выставке Singapore Airshow Роскосмос, 2 февраля сообщает информагентство РБК.
Красная весна 14:28
Происшествия

Франция эвакуировала граждан 30 стран вторым рейсом из Уханя

Первым рейсом Франция эвакуировала из Уханя около 200 своих сограждан. Они в пятницу приземлились в аэропорту города Истр на юге Франции.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

Российский спутник-инспектор «Космос-2542» вызвал беспокойство в США

Актуальные Новости вчера в 12:51
Происшествия

Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его

Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.
Интерфакс 09:52
Культура

Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

News.ru 07:20
Футбол

«Краснодар» обыграл «Мальмё» в контрольном матче

RT на русском 12:19
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