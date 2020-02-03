Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

Самое доступное топливо Согласно исследованию, Россия заняла 17-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. При этом наша страна опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию.
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с чего всё началось

Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
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Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

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