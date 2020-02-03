Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРоссия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Россия занимает второе место по дешевизне топлива среди стран Европы, но при этом находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения. В 2019-м среднегодовая цена нефти снизилась впервые за три года.
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Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости02 февраля в 16:08

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Дешевый бензин - в России, а доступный - в Люксембурге

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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Народные новости02 февраля в 17:15

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

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В топливном союзе раскрыли секрет низкой цены на бензин в России

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Казахстан оказался лидером Европы по дешевизне бензина

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Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новости02 февраля в 16:08
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Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
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Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Интернет

Опасное обновление. Браузер Google Chrome может сломать работу сайтов

Компания Google объявила о начале распространения стабильной версии 80 фирменного браузера Chrome.
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За несколько последних лет Главархив Москвы рассекретил около 11,5 тысяч документов о Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра Москвы.
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Политика

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Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами и гражданами других государств приземлился в среду в аэропорту Тюмени, передает корреспондент ТАСС.
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В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Известия вчера в 16:32
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В Саратовской области на коронавирус обследовали четырех человек

В Саратовской области с начала года на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV обследовано 4 человека, ни в одном случае заражение не подтвердилось.
Регион 64 01:59
Армия и оружие

Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе

Днем ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинское военное командование занижает число небоевых потерь ВСУ в Донбассе.
ИА Новороссия 03 февраля в 05:59
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

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Происшествия

Бастрыкин дал поручение по делу о «пластическом хирурге» с Кубани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовного дела о пластическом хирурге, которая навредила здоровью пациентки в результате операции в Краснодарском крае и не смогла доказать, что она проходила медобучение, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 13:42
Экономика

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ФедералПресс 00:14
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
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Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 00:06
Гаджеты

Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
iXBT.com вчера в 01:42
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Происшествия

Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника

В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей.
Lenta.ru 02:02
Культура

Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале

Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.
Народные новости 03 февраля в 22:25
Политика

Посольство КНР в Узбекистане обвинило Помпео в попытках очернить Китай

Намерение госсекретаря США Майка Помпео обсудить внутренние дела Китая с дипломатами стран Центральной Азии на встрече в формате «С5+1» является попыткой очернить Китай.
Фергана вчера в 02:44
Происшествия

Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу

Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
BFM.ru 01:20
Экономика

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Ведомости вчера в 09:07
Политика

Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов

Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.
РИА Новости 00:38
Политика

Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
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Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
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Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Деловое.ТВ вчера в 09:29
Происшествия

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нанесения травм ребенку

Известия вчера в 07:26
Культура

Стали известны сроки выхода на экраны седьмого сезона сериала «Сваты»

Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет на экраны либо в конце нынешнего года, либо в начале следующего.
Телепрограмма вчера в 22:35
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Футбол

Почеттино может заменить Симеоне в «Атлетико»

ProstoProSport 01:33
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