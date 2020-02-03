Экономика
Комсомольская правдаРоссия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе
Россия занимает второе место по дешевизне топлива среди стран Европы, но при этом находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения. В 2019-м среднегодовая цена нефти снизилась впервые за три года.
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Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новости02 февраля в 16:08
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Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе
Московский Комсомолец02 февраля в 23:48
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