Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

с чего всё началось

Россия занимает второе место по дешевизне топлива среди стран Европы, но при этом находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения. В 2019-м среднегодовая цена нефти снизилась впервые за три года.

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

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