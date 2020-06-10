Коронавирус
ИА Красная ВеснаРоссия вошла в тройку стран с наилучшими условиями для восстановления
Россия находится на третьем месте в рейтинге стран, имеющих наилучшие условия для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщается в докладе «COVID-19 AND PEACE», подготовленном экспертами Института экономики и мира и опубликованном 9 июня на официальном сайте института.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.Известия00:01
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РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой
Аргументы и Фактывчера в 23:07
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Общество
Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца
Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Происшествия
Перечислены штрафы Ефремова за вождение
За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Отечественный «АвтоВАЗ» принял решение отложить введение четырехдневной рабочей недели на своих заводах.
CarsWeek.ru 09:21
Единоборства
Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца
МИР 24 вчера в 21:41
Происшествия
К петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии
В "Леруа" на Васильевском острове вызвали наряд из-за того, что мужик был без маски пишет очевидец Примечательно, что петербуржец имел при себе защитную маску, но просто не воспользовался ей в стенах магазина.
Piter.tv 08:47
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Экономика
Набиуллина назвала сроки восстановления экономики
В целом финансовая система РФ способна поддержать экономический рост, констатировала Набиуллина.
Российская газета 04:09
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Белорусский президент Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву 24 июня, эту информацию подтвердил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко во время онлайн-конференции в ТАСС.
Накануне.Ru 08:52
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ вчера в 12:17
Происшествия
Адвокаты Михаила Ефремова отказались общаться с прессой
Адвокаты ставшего виновником смертельного ДТП актера Михаила Ефремова отказались общаться с прессой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:12
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Политика
Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины
Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Футбол
Деспотович может перейти в российский клуб, это не «Ростов» и не ЦСКА
Представитель бывшего нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича Юрий Горбенко дал комментарий по поводу будущего футболиста.
Евро-футбол.ру 08:57
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене
На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
Происшествия
В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске
RT на русском 07:22
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева встала на сторону американского спортсмена Адама Риппона в их конфликте с Алексеем Ягудиным.
РИА Новости 09:06
Гаджеты
Xiaomi изобрела смартфон с панорамной камерой
Внешне устройство очень напоминает старые смартфоны Apple. Xiaomi изобрела свой iPhone 5 с панорамной селфи-камерой.
NewInform 06:09
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Экономика
Российские госкомпании закупят отечественный софт на 80 млрд рублей
Госкомпании собираются до 2021 года закупить отечественное программное обеспечение на 80 млрд рублей в рамках импортозамещения.
Известия 09:18
Транспорт
ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Происшествия
Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС
Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару.
ТАСС 08:37