Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.

с чего всё началось

Россия находится на третьем месте в рейтинге стран, имеющих наилучшие условия для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщается в докладе «COVID-19 AND PEACE», подготовленном экспертами Института экономики и мира и опубликованном 9 июня на официальном сайте института.

Россия вошла в тройку стран с наилучшими условиями для восстановления

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