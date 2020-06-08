Экономика
Версия-СаратовРоссия оказалась в списке стран с самым доступным газом для населения
Эксперты «РИА Рейтинг» составили список стран с самым доступным природным газом для населения. При распределении мест учитывалось, сколько кубических метров газа гражданин может приобрести на среднюю зарплату в государстве.
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Казахстан и Люксембург, Россия и Великобритания — эти столь разные страны объединяет то, что их жители могут позволить на свои зарплаты купить больше всего природного газа, таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.РИА Новостивчера в 18:33
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Россия вошла в число лидеров среди стран с наиболее доступным газом для населения
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