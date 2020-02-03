Экономика
BFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новостивчера в 16:08
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Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
Музыка
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя в юности
Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Происшествия
Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой
Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Боксера Кушиташвили арестовали и исключили из сборной
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Общество
Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили
До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
Армия и оружие
Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, в том числе ситуацию в Идлибе, говорится в сообщении МИД РФ.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Политика
Зеленский требует у Ирана больше денег за погибших в Boeing украинцев
Владимир Зеленский хочет больше денег за каждого погибшего на борту сбитого Boeing украинца.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Политика
В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа
Хёрд же, неоднократно обвинявшая бывшего мужа в насилии, признаётся: не просто поднимала руку, но даже метала в него сковородки.
Шоу-бизнес
Госпитализированной певице МакSим не могут поставить диагноз врачи
Пока не будут проведены тщательные обследования, не будет поставлен и точный диагноз, - пояснила концертный директор артистки Марина Соколова.
Футбол
Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
Общество
Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра
Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ. Роман Вильфанд, исполняющий его обязанности, стал научным сотрудником центра.
Происшествия
В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница
Как сообщает РЕН ТВ, умершей является актриса закадрового озвучивания аниме Кристина Д. Бывший коллега девушки рассказал, что она долгое время работала в стриптиз-клубе, встречалась с обеспеченными мужчинами в съемных квартирах или гостиничных номерах.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Происшествия
Генпрокуратура переадресовала жалобу Голунова
Генпрокуратура РФ не стала извиняться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование и переадресовала этот вопрос в нижестоящую инстанцию, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Бадамшин.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.