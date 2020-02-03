Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

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Эксперт прокомментировал второе место России в Европе по дешевизне топлива

RT на русском09:55

Аналитик назвал причины дешевизны российского бензина

News.ru07:05

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВвчера в 17:00

Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новости02:18
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Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
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Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Профиль 09:22
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала себя в юности

Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Uznayvse.ru 05:45
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:43
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК 09:33
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Происшествия

Боксера Кушиташвили арестовали и исключили из сборной

Коммерсантъ 09:49
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Газета.Ru 02:35
Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
Газета.Ru 09:50
Армия и оружие

Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, в том числе ситуацию в Идлибе, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 10:26
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Политика

Эрдоган сказал «Слава Украине» на встрече с Зеленским

Pravda.Ru 08:37
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Газета.Ru 01 февраля в 23:38
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Политика

Зеленский требует у Ирана больше денег за погибших в Boeing украинцев

Владимир Зеленский хочет больше денег за каждого погибшего на борту сбитого Boeing украинца.
Телеканал 360° вчера в 14:59
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Шоу-бизнес

Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа

Хёрд же, неоднократно обвинявшая бывшего мужа в насилии, признаётся: не просто поднимала руку, но даже метала в него сковородки.
РЕН ТВ 02:52
Шоу-бизнес

Госпитализированной певице МакSим не могут поставить диагноз врачи

Пока не будут проведены тщательные обследования, не будет поставлен и точный диагноз, - пояснила концертный директор артистки Марина Соколова.
Privet-Rostov.ru 10:02
Футбол

Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
РБК 09:11
Общество

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ. Роман Вильфанд, исполняющий его обязанности, стал научным сотрудником центра.
News.ru 04:26
Происшествия

В Уфе мужчину судят за убийство педофила

Подъём 09:43
Происшествия

В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

Как сообщает РЕН ТВ, умершей является актриса закадрового озвучивания аниме Кристина Д. Бывший коллега девушки рассказал, что она долгое время работала в стриптиз-клубе, встречалась с обеспеченными мужчинами в съемных квартирах или гостиничных номерах.
Вести.Ru 08:20
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

RuNews24.ru 09:49
Происшествия

Генпрокуратура переадресовала жалобу Голунова

Генпрокуратура РФ не стала извиняться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование и переадресовала этот вопрос в нижестоящую инстанцию, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 10:24
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 01 февраля в 11:56
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович родила третьего ребенка.
Super.ru вчера в 17:16
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