Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
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РИА Новостивчера в 16:08

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Московский Комсомолецвчера в 23:48

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Аналитик назвал причины дешевизны российского бензина

News.ru07:05
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Савченко: Зеленский «идет не тем путем»

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В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
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«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

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Минпоромторг предлагает ввести временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
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31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.
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Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Lenta.ru 21:22
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Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Роспотребнадзор напомнил, что здоровый образ жизни включает в себя физическую Активность, включение в свой рацион овощей, фруктов рыбьего жира и снижение употребления колбас и красного мяса.
Известия 21:52
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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В Гонконге зафиксировали первую смерть от нового коронавируса

В специальном административном районе Китая — Гонконге — скончался пациент, заразившийся коронавирусом, сообщает телеканал TVB со ссылкой на администрацию больницы, где проходил лечение больной.
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Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

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В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 09:44
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

РБК вчера в 13:52
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ТАСС вчера в 16:02
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
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В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
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На поклонном кресте в Белгороде обнаружили тело парня

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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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Генпрокуратура попросила снизить наказание Котову до одного года

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Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

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