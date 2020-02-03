Экономика
BFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новости02 февраля в 16:08
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Эксперт прокомментировал второе место России в Европе по дешевизне топлива
RT на русскомвчера в 09:55
Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина
Народные новостивчера в 02:18
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Шоу-бизнес
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Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок сообщила, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом.
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Экономика
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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Гаджеты
КЗТА займется сборкой смартфонов
Авторы проекта рассчитывают, что интерес к этой продукции КЗТА проявят силовые ведомства, Минздрав, энергетики и нефтегазовая отрасль, транспортники и ЖКХ.
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После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
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В этом году на сцену вышли колумбийка Шакира и американка Дженнифер Лопес. Их выступление вошло в историю Супербоула.
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Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
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Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Происшествия
Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян
Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Музыка
Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей сервиса Spotify
Экономика
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Общество
На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
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Сумма в размере более 1,5 триллиона рублей должна быть выделена на выплаты материнского капитала в 2020—2022 годах из-за расширения программы.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
Армия и оружие
«Панцирь» сбил летевший к российской базе в Сирии беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны "Панцирь" уничтожил беспилотник, летевший в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель с помощью ЗРК «Полимент-Редут»
На испытаниях в Баренцевом море фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» успешно поразил ракету-мишень с помощью зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут», сообщает Северный флот.
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Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа
В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед.
Политика
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Общество
Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.