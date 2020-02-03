Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости02 февраля в 16:08

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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

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В топливном союзе раскрыли секрет низкой цены на бензин в России

РЕН ТВвчера в 12:57

Эксперт прокомментировал второе место России в Европе по дешевизне топлива

RT на русскомвчера в 09:55

Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новостивчера в 02:18

Дешевый бензин - в России, а доступный - в Люксембурге

Комсомольская правдавчера в 17:05

Казахстан оказался лидером Европы по дешевизне бензина

Красная весна02 февраля в 16:42

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новости02 февраля в 16:08
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Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
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Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Здоровье

Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в России

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок сообщила, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом.
News.ru 02:54
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
REGNUM вчера в 15:50
Общество

Умер Теодор Шанин — основатель Шанинки

Snob.ru 00:54
Культура

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Интермонитор.ру 02 февраля в 00:29
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Гаджеты

КЗТА займется сборкой смартфонов

Авторы проекта рассчитывают, что интерес к этой продукции КЗТА проявят силовые ведомства, Минздрав, энергетики и нефтегазовая отрасль, транспортники и ЖКХ.
Kaluga24.tv 02:38
Общество

В новом КоАП предложили оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Газета.Ru 01:46
Спорт

Выступление Шакиры и Джей Ло вошло в историю Супербоула

В этом году на сцену вышли колумбийка Шакира и американка Дженнифер Лопес. Их выступление вошло в историю Супербоула.
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Футбол

Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева

Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
ProstoProSport вчера в 13:11
Общество

Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Газета Metro вчера в 11:32
Происшествия

Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян

Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.
Вести.Ru 01:59
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Музыка

Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей сервиса Spotify

Политическая Экспертиза 02:46
Экономика

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 08:18
Общество

На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
РИА Новости 02:46
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Экономика

Минтруд предложил выделить на маткапитал более 1,5 трлн рублей

Сумма в размере более 1,5 триллиона рублей должна быть выделена на выплаты материнского капитала в 2020—2022 годах из-за расширения программы.
REGNUM вчера в 19:22
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском вчера в 00:16
Армия и оружие

«Панцирь» сбил летевший к российской базе в Сирии беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны "Панцирь" уничтожил беспилотник, летевший в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Газета.Ru вчера в 13:01
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель с помощью ЗРК «Полимент-Редут»

На испытаниях в Баренцевом море фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» успешно поразил ракету-мишень с помощью зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут», сообщает Северный флот.
Взгляд.ру вчера в 08:00
Происшествия

Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа

В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед.
Lenta.ru 02:33
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru вчера в 02:55
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета вчера в 09:54
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Катунь 24 02:50
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Аргументы недели 02:57
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