Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
Читать в источнике
Комментировать1459
с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

Подробнее о событии

В топливном союзе раскрыли секрет низкой цены на бензин в России

РЕН ТВ12:57

Эксперт прокомментировал второе место России в Европе по дешевизне топлива

RT на русском09:55

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08

Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новости02:18

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Аналитик назвал причины дешевизны российского бензина

News.ru07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

WomanHit.ru 08:32
Общество

Инвестиционный форум в Сочи решили перенести из-за коронавируса

Чернышенко объяснял это тем, что из четырех тысяч зарегистрированных на форум участников около 500 — иностранцы, а половина из них приходится на страны, в которых уже зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, вызвавшем вспышку неизвестной пневмонии в Китае.
Snob.ru 05:55
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

РБК 06:02
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Армия и оружие

СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск

Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
РИА Новости 14:55
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Общество

Путин обсудил с королем Саудовской Аравии рынок нефти

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом.
ТВ Центр 13:39
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
ToDay News Ufa 06:54
Культура

Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Общество

В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»

В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Газета.Ru 10:40
Общество

Родители фигурантов дела «Сети» написали открытое письмо Путину

Родители фигурантов дела о "Сети" написали открытое письмо Владимиру Путину.
Московский Комсомолец 12:28
Политика

Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине

Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.
Украина.ру 12:55
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Иваном Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:41
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
РБК 13:22
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 12:50
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

Врио главы Чувашии уволил еще трех министров

Своих должностей лишились руководитель Минприроды, Минкульта и Минтруда Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку сразу трех министров.
Мой город Чебоксары 11:43
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru 14:04
Происшествия

Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
Шоу-бизнес

Водонаева хочет покинуть Россию после скандала из-за слов о рожающем быдле

Телеведущая и экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что не хочет жить в стране, в которой люди думают, что за свои слова могут оказаться в тюрьме.
URA.Ru 12:04
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM 11:54
Происшествия

Адвокат боксера Кушиташвили: сотрудник Росгвардии ударился сам

Журналисты РЕН ТВ побеседовали с адвокатом Александром Дегтеревым, представляющим в суде интересы боксера Георгия Кушиташвили, он рассказал свою версию случившегося.
РЕН ТВ 05:58
Технологии

Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку

N+1 07:43
Спорт

Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
РБК 14:52
Политика

Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве

Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.
News.ru 13:58
Общество

Роскачество рассказало, почему нельзя есть просроченные продукты

Согласно мнению экспертов Роскачества, есть продукты, срок годности которых подошел к концу, небезопасно по крайней мере по трем причинам.
ТАСС 00:00
Происшествия

В Краснодаре из СИЗО выпустили пластического хирурга Алену Верди

Российская газета 11:11
Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное