Экономика
BFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новости02 февраля в 16:08
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Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина
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Эксперт прокомментировал второе место России в Европе по дешевизне топлива
RT на русскомвчера в 09:55
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