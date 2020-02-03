Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
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Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

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Депутаты предложили не штрафовать петербуржцев за остекление балконов

Согласно документу, за остекление балконов могут оштрафовать, если работы провели уже после 11 января 2020 года, когда изменения в закон вступили в силу.
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Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

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Общество

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Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что в Китае стартовали испытания российского препарата триазавирин, который помогает вылечиться от смертельного коронавируса.
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Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
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Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
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Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
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В Екатеринбурге осудят женщину, истязавшую приемного ребенка

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Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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Quanta Magazine (США): век межзвездных пришельцев (Quanta Magazine)

Первый известный межзвездный объект — т. е. сформировавшийся за пределами нашей Солнечной системы — был обнаружен в конце 2017 года и получил название 1I/Оумуамуа.
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В 5:50 4 февраля на 654 км трассы М4-Дон в Павловском районе столкнулись микроавтобус и грузовик, сообщили «АиФ-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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В послании отмечается, что участники марша планируют высказаться о последних предложениях властей России и выдвинуть свои требования.
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В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Изменение климата влияет на качество сельскохозяйственной почвы

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Происшествия

В Твери автомобиль сбил четырех пешеходов после ДТП

Две машины столкнулись в Твери, после чего одна из них вылетела на тротуар и сбила четырех пешеходов.
Известия вчера в 06:24
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