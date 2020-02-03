Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости02 февраля в 16:08

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Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

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В топливном союзе раскрыли секрет низкой цены на бензин в России

РЕН ТВвчера в 12:57

Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

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Дешевый бензин - в России, а доступный - в Люксембурге

Комсомольская правдавчера в 17:05

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известия02 февраля в 17:29

Казахстан оказался лидером Европы по дешевизне бензина

Красная весна02 февраля в 16:42

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новости02 февраля в 16:08
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Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
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Экс-полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор в колонии

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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

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Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru 02 февраля в 19:37
Космос

Ученые разгадали тайну необъяснимого космического взрыва

Территория новостей вчера в 23:09
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Общество

Последний барельеф Жукову демонтировали в Одессе

Последний оставшийся в Одессе барельеф советскому маршалу Георгию Жукову сняли со стены.
Телеканал 360° 07:14
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Общество

Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории

РБК 04:35
Экономика

Матвиенко заявила о тяжелых последствиях коронавируса для экономики

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе совещания в правительстве Брянской области во вторник, 4 февраля, заявила, что вспышка коронавируса в Китае приведет к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, как сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 07:21
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском 05:50
Общество

Навальный, Макаревич и Улицкая просят не запрещать марш памяти Немцова

В мэрию Москвы подано письмо на имя Сергея Собянина, подписанное известными личностями, в котором сообщается о намерении провести 29 февраля в центре столицы многотысячный «Марш Бориса Немцова».
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В Таиланде выявили новый способ лечения коронавируса

Препараты против СПИДа и противогриппозные средства оказались эффективными в лечении коронавируса 2019-nCoV в Таиланде.
UfacityNews.ru 00:29
Хоккей

Гретцки: Овечкин не промахивается

Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Чемпионат вчера в 23:50
Футбол

Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»

Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Махачкалинские известия вчера в 02:50
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.
Газета.Ru вчера в 13:10
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Происшествия

Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок

Ранее в Сети появилась видеозапись с издевательствами над ребенком. Отчим заставлял мальчика приседать, бил его по лицу и дергал за руки.
Вечерняя Москва 03:16
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Общество

Александр Дрозденко заявил об интеграции Ленобласти и Петербурга

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко собирается предложить Северной столице подписать соглашение по интеграции двух регионов.
Петербургский дневник 05:25
Общество

Пермская школьница нарисовала рисунок для обложки Vogue

16-летняя жительница Пермского края Анастасия Ковтун нарисовала портрет американской певицы Билли Айлиш, который попал на обложку мартовского номера журнала Vogue.
Труд 04:07
Политика

Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов

Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 06:13
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Энергетика

Цены на нефть упали в ходе торгов

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года.
Известия вчера в 12:21
Армия и оружие

The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»

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Известия 02 февраля в 13:43
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
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