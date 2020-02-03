Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

с чего всё началось

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

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