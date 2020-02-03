Экономика
BFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новости02 февраля в 16:08
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Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе
Московский Комсомолец02 февраля в 23:48
Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина
Народные новостивчера в 02:18
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Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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Владимир Путин прилетел в Череповец
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Последний оставшийся в Одессе барельеф советскому маршалу Георгию Жукову сняли со стены.
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Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Экономика
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе совещания в правительстве Брянской области во вторник, 4 февраля, заявила, что вспышка коронавируса в Китае приведет к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, как сообщает ТАСС.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Общество
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В мэрию Москвы подано письмо на имя Сергея Собянина, подписанное известными личностями, в котором сообщается о намерении провести 29 февраля в центре столицы многотысячный «Марш Бориса Немцова».
Здоровье
В Таиланде выявили новый способ лечения коронавируса
Препараты против СПИДа и противогриппозные средства оказались эффективными в лечении коронавируса 2019-nCoV в Таиланде.
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Гретцки: Овечкин не промахивается
Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
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В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Происшествия
Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок
Ранее в Сети появилась видеозапись с издевательствами над ребенком. Отчим заставлял мальчика приседать, бил его по лицу и дергал за руки.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
Александр Дрозденко заявил об интеграции Ленобласти и Петербурга
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко собирается предложить Северной столице подписать соглашение по интеграции двух регионов.
Общество
Пермская школьница нарисовала рисунок для обложки Vogue
16-летняя жительница Пермского края Анастасия Ковтун нарисовала портрет американской певицы Билли Айлиш, который попал на обложку мартовского номера журнала Vogue.
Политика
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Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Энергетика
Цены на нефть упали в ходе торгов
Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года.
Армия и оружие
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ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
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