Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Как говорится в исследовании РИА Новости, у нас АИ-95 стоит в среднем 45 рублей 80 копеек за литр. Первое место занял Казахстан, где цена значительно ниже — 27 рублей 70 копеек.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости02 февраля в 16:08

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Дешевый бензин - в России, а доступный - в Люксембурге

Комсомольская правдавчера в 17:05

В топливном союзе раскрыли секрет низкой цены на бензин в России

РЕН ТВвчера в 12:57

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новости02 февраля в 16:08

Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новостивчера в 02:18

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известия02 февраля в 17:29

Казахстан оказался лидером Европы по дешевизне бензина

Красная весна02 февраля в 16:42

Эксперт прокомментировал второе место России в Европе по дешевизне топлива

RT на русскомвчера в 09:55
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Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва 03:11
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Политика

Иран прекратил сотрудничество с Украиной по крушению «Боинга»

Pravda.Ru вчера в 21:00
Общество

Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Известия 05:36
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Гаджеты

Вышел новый смартфон Xiaomi Poco X2. Он стоит меньше 15 тысяч рублей

Конфигурация 6/64 Гб обойдется индийском покупателям (Индия станет первым рынком, где Poco X2 будет доступен) в 15999 рупий, или примерно в 14300 рублей.
Российская газета 04:52
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Армия и оружие

«Панцирь» уничтожил летевший к российской базе Хмеймим беспилотник

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил малый беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря к российскому аэродрому Хмеймим в Сирии.
Парламентская газета вчера в 15:03
Общество

Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

РИА Новости вчера в 22:20
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК вчера в 01:52
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

РИА Новости вчера в 15:20
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 02 февраля в 18:51
Футбол

Георгий Джикия: «Не могу отвечать за Соболева. Только за Мирзова, потому что он стоит 200 рублей»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о Кубке Париматч Премьер, а также рассказал об игре новичка красно-белых Александра Соболева.
Матч ТВ 04:04
Политика

Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами

Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:25
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
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Происшествия

Кубань: сильные дожди затопили Горячий Ключ

По информации паблика "Горячий Ключ news", в городе введён режим ЧС, в ряде районов пропало электричество. https: / / www.instagram.com / p / B8IspRdDbK _ / Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на регион вечером 3 февраля.
REGNUM 02:42
Общество

В Китае оценили уровень смертности от последствий коронавируса

В МИД Китая заявили, что уровень смертности от нового типа коронавируса достиг 2,1% от общей численности заболевших.
RuNews24.ru 03:12
Происшествия

Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

ТАСС 03:29
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

REGNUM 05:11
Гаджеты

Экспресс-обзор материнской платы Gigabyte X299X Designare 10G

Всего одновременно с выпуском новых процессоров Intel Cascade Lake-X компания Gigabyte анонсировала три новых платы: X299X Designare 10G, X299 Aorus Xtreme Waterforce и X299X Aorus Master.
3DNews вчера в 01:00
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru вчера в 05:06
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера Имрана Алиева

Вечерний курьер 01 февраля в 13:25
Армия и оружие

Польша закупила американские истребители F-35

Польша подписала контракт на покупку у Соединенных штатов Америки 32 истребителей F-35.
Аргументы недели 02 февраля в 11:14
Общество

На горячее питание омским школьникам добавили 5 рублей в день

Размер денежных средств, выделяемых из областного и местных бюджетов муниципальных районов на организацию горячего питания обучающихся вышеуказанной категории, составляет 10 рублей в день (5 рублей — из областного бюджета и софинасирование из местных бюджетов — не менее 5 рублей в день).
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«Объем капитальных вложений в стратегические проекты вкупе с обширной программой повышения операционной эффективности до конца 2024 года позволит Группе ЧТПЗ стать номером один в отрасли по показателю рентабельности по EBITDA», – прокомментировал председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.
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Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Lenta.ru 05:32
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