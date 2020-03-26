«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Происшествия СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.

Общество Академик РАН предсказал новые вспышки коронавируса в будущем Москва, 7 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Даже если человечеству удастся побороть начавшуюся в отдельных регионах пандемию коронавируса, вспышки заболеваемости этой инфекцией будут происходить в будущем.

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

Политика Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.

Общество В Башкирии стартуют тотальные проверки заработавших предприятий Как сообщает ToDay News Ufa, с 10 апреля 2020 года будут проводиться проверки предприятий, которые должны соблюдать карантинные мероприятия.

Футбол «Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина Главный тренер железнодорожников выступил с авторской колонкой для «СЭ» — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время коронавируса Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат.

Общество Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.

Здоровье Во Владимирской области врач скорой заразилась коронавирусом Врач скорой помощи во Владимирской области, у которой подтвердился коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в четверг администрация региона.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".

Общество Следователи возбудили еще три уголовных дела о фейках про коронавирус Еще три уголовных дела возбуждено в России по фактам распространения ложной информации о пандемии коронавируса (ст.207.1 УК РФ), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в четверг "Интерфаксу".

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.