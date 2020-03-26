Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
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Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19

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Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

RT на русском11:03

Россия направит помощь в Боснию и Герцеговину для борьбы с коронавирусом

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Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19

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ВКС России доставляют помощь для борьбы с коронавирусом в Боснию и Герцеговину

ТАСС10:52
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Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

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РИА Новости вчера в 10:55
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В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина два человека скончались от COVID-19.
Российская газета 09:34
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
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Газета.Ru 10:06
Общество

Академик РАН предсказал новые вспышки коронавируса в будущем

Москва, 7 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Даже если человечеству удастся побороть начавшуюся в отдельных регионах пандемию коронавируса, вспышки заболеваемости этой инфекцией будут происходить в будущем.
REGNUM 07 апреля в 12:40
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
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За 2 недели в Курскую область из разных стран вернулись 543 человека

Что касается Курской области, то в нее вернулись 543 человека из 46 стран. Больше всего вернулось из Украины - 74 человека, а это 13,63%.
Курские известия 09:14
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Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Жительницу Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она пригласила домой гостей.
Российская газета 10:40
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru 11:21
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Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения

Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
РИА Новости вчера в 11:05
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В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

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Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

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В Башкирии стартуют тотальные проверки заработавших предприятий

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«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина

Главный тренер железнодорожников выступил с авторской колонкой для «СЭ» — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время коронавируса Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат.
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Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля

В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
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Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии

У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.
Газета.Ru 11:49
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Здоровье

Во Владимирской области врач скорой заразилась коронавирусом

Врач скорой помощи во Владимирской области, у которой подтвердился коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в четверг администрация региона.
РИА Новости 11:11
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На объекте «Роснефти» произошел пожар

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В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
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Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
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Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

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В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

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Следователи возбудили еще три уголовных дела о фейках про коронавирус

Еще три уголовных дела возбуждено в России по фактам распространения ложной информации о пандемии коронавируса (ст.207.1 УК РФ), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в четверг "Интерфаксу".
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Няня новорожденного сына Бориса Грачевского заразилась коронавирусом

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Политика

Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
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ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 07 апреля в 08:24
Политика

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.
РИА Новости 11:31
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