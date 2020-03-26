Коронавирус
RT на русскомРоссия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
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Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
В Петербурге два человека умерли от коронавирусной инфекции
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина два человека скончались от COVID-19.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Общество
Академик РАН предсказал новые вспышки коронавируса в будущем
Москва, 7 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Даже если человечеству удастся побороть начавшуюся в отдельных регионах пандемию коронавируса, вспышки заболеваемости этой инфекцией будут происходить в будущем.
Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Общество
За 2 недели в Курскую область из разных стран вернулись 543 человека
Что касается Курской области, то в нее вернулись 543 человека из 46 стран. Больше всего вернулось из Украины - 74 человека, а это 13,63%.
Общество
Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Жительницу Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она пригласила домой гостей.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
Здоровье
Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки заработавших предприятий
Как сообщает ToDay News Ufa, с 10 апреля 2020 года будут проводиться проверки предприятий, которые должны соблюдать карантинные мероприятия.
Футбол
«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина
Главный тренер железнодорожников выступил с авторской колонкой для «СЭ» — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время коронавируса Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат.
Финансы
Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля
В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии
У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Во Владимирской области врач скорой заразилась коронавирусом
Врач скорой помощи во Владимирской области, у которой подтвердился коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в четверг администрация региона.
Происшествия
На объекте «Роснефти» произошел пожар
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
Общество
Следователи возбудили еще три уголовных дела о фейках про коронавирус
Еще три уголовных дела возбуждено в России по фактам распространения ложной информации о пандемии коронавируса (ст.207.1 УК РФ), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в четверг "Интерфаксу".
Шоу-бизнес
Няня новорожденного сына Бориса Грачевского заразилась коронавирусом
Политика
Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Политика
Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.