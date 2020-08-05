Пять самолетов МЧС доставят в ливанскую столицу мобильный госпиталь, врачей и спасателей. Кроме того, в Ливан летят специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавирусной инфекции.

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