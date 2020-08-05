Происшествия
Эхо МосквыРоссия окажет гуманитарную помощь Ливану после серии взрывов в Бейруте
Пять самолетов МЧС доставят в ливанскую столицу мобильный госпиталь, врачей и спасателей. Кроме того, в Ливан летят специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Средиземное горе: ВОЗ и отдельные страны отправляют гуманитарную помощь в Ливан
Известиявчера в 13:35
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Экономика
«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
По мнению опрошенных "Ведомостями" экспертов, после "развода" со "Сбербанком", в рамках которого поисковику пришлось окончательно расстаться с сервисом "Яндекс.Деньги", массовая регистрация названий потенциальных финтех-продуктов выглядит как подготовка к строительству собственной, независимой финансовой экосистемы.
Вести.Ru 03:33
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru вчера в 14:59
Происшествия
В ДТП с участием автомобиля такси в Омске погибли три человека
"В результате ДТП водитель 1998 г.р. и пассажир автомобиля Datsun on-Do (девушка 2001 г.р.) скончались на месте происшествия, еще одна пассажирка данного автомобиля скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 02:56
Общество
Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, следует из исследования аналитического центра «Авито Работа».
RT на русском 03:48
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета вчера в 07:12
Происшествия
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI.
Новый Век вчера в 03:45
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 09:44
Гаджеты
GeForce RTX 3080 Ti представят 17 сентября. На днях была выпущена последняя партия GeForce RTX 2070 Super
iXBT.com вчера в 06:11
Политика
Армия США пообещала возобновить трансляции на Twitch
Издание отмечает, что Армия США не только заново запустит свой канал на Twitch, но и восстановит доступ для ранее заблокированных пользователей.
REGNUM 03:33
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Общество
В России за сутки выявили 5159 новых случаев коронавируса
За сутки в России полностью выздоровели 7878 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлены 861 423 случая коронавируса в 85 регионах.
Известия 04 августа в 03:32
Футбол
«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года.
Чемпионат вчера в 17:47
Общество
Куйвашев повысил зарплату чиновникам
"Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области", — сказано в указе.
Политсовет 01:41
Экономика
Лукашенко анонсировал новые пути поставок нефти и газа в Белоруссию
Белоруссия до 2025 года будет активно осваивать новые рынки экспорта энергоресурсов и диверсифицировать кредитный портфель, отметил президент Лукашенко.
Политическая Экспертиза вчера в 03:27
Политика
Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе это возможно.
РИА Новости 03:09
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи остался на уровне 72,88 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов - 72,88 рубля, курс евро вырос на 0,12%, до 86,5475 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru вчера в 10:49
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Политика
На выборах в Белоруссии за два дня проголосовали 12,75% избирателей
Явка избирателей по итогам двух дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 12,75%, сообщает Центризбирком республики.
Взгляд.ру 02:39
Политика
Путин назначил зампреда ВС РФ Свириденко замминистра юстиции
Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Верховного суда РФ Олега Свириденко заместителем министра юстиции России.
News.ru 03:16
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 14:42
Наука
Обнаружено соединение, которое блокирует репликацию коронавируса
Доктор 04 августа в 05:07
Экономика
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Аргументы и Факты 03:37
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в ходе онлайн-презентации представила новые смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3, сообщается на сайте компании.
Полит.ру 01:06
Единоборства
Майка Тайсона и Роя Джонса обязали боксировать в шлемах
РЕН ТВ вчера в 08:12
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29