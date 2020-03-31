Коронавирус
Lenta.ruРоссия поможет США в борьбе с коронавирусом
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости14:07
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Общество
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Генпрокуратура поручила выяснить причины обрушения моста в Петербурге
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Общество
США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Общество
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Общество
В России разработали новый высокоточный тест на коронавирус
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Общество
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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.
Общество
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Общество
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Общество
Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Общество
Особый режим самоизоляции вводят в Омске с 1 апреля
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Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу
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Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
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Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.