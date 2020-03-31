Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Россия поможет США в борьбе с коронавирусом

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