Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссия поможет США в борьбе с коронавирусом

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости14:07

Подробнее о событии

Самолет помощи готов к вылету из России в США

Вести.Ru14:36

Россия направит США еще один самолет с помощью для борьбы с COVID-19

Известия14:32

Кремль заявил о признательности Трампа за помощь в борьбе с вирусом в США

РБК14:18

Россия отправит в США самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом

RT на русском14:28

Россия до конца суток отправит в США самолет с медпомощью

Московский Комсомолец14:14

Россия поможет США в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru14:10

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

РИА Новости14:07
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Музыка

«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Газета.Ru 14:05
Экономика

Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

Gett и «Ситимобил» обсуждают различные форматы сотрудничества, рассказали РБК несколько источников, знакомых с акционерами и сотрудниками компаний.
РБК 14:25
Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
Общество

В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек

В России временно приостановили работу 37% торговых точек, подсчитали в ИT-компании «Эвотор» (данные есть в распоряжении РБК).
РБК 08:45
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Здоровье

Найдена связь между коронавирусом и ожирением

Рамблер 06:08
Авто

Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции

В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Car.ru 04:37
Игры

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Игромания.ру 13:22
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM 07:37
Общество

Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги

Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
Москва 24 04:16
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Общество

В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы

Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.
Известия 12:44
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Вести.Ru 06:24
Происшествия

Генпрокуратура поручила выяснить причины обрушения моста в Петербурге

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Санкт-Петербурга провести проверку по факту обрушения части пешеходной зоны Славянского моста.
Известия 10:16
Общество

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Известия 13:21
Общество

В Смоленской области ввели режим полной самоизоляции

В Смоленской области внесли изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Регион переходит в режим полной самоизоляции.
Smolnarod.ru 13:09
Общество

В России разработали новый высокоточный тест на коронавирус

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора создал новый высокоточный тест для диагностики коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:40
Общество

Блокпосты установлены на въезде в Севастополь

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.
ИА Красная Весна 13:06
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Толк 02:20
Общество

Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Известия 29 марта в 15:13
Общество

Особый режим самоизоляции вводят в Омске с 1 апреля

В Омске и Омской области с 1 апреля вводят особый режим самоизоляции, как в Москве.
Пишет Омск 13:06
Общество

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Интерфакс 12:51
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
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