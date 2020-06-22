Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbesвчера в 17:00
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Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
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По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
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Дело о госизмене в ЦНИИМаш Роман Ковалев был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев - за год до этого.
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Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Политика
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий на суде по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины интересы обвиняемого Олега Пулатова, считает, что прокуратура Нидерландов, которые возглавляют международное расследование по авиакатастрофе, спешит с выводами о причастности ЗРК "Бук" к крушению рейса MH17.
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В день голосования омичи получат подарки
Такова наша работа – самим увидеть как проходит голосование, а также какие меры безопасности соблюдаются на избирательных участках и обязательно рассказать об этом омичам.
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На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
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Как оказалось, мама возлюбленного Анастасии, известного рэпера Тимати никогда не была подписана на Решетову.
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Менее половины москвичей готовы поддержать поправки в Конституцию
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Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
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