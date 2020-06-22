Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Самыми быстрыми темпами финансовые состояния россиян увеличивались в 1999-2014 годах (13,5%), однако в 2014-2019 годах среднегодовой рост замедлился до 11,7%, а в 2018-2019 годах — до 10,4%.
Forbes21 июня в 17:00

Подробнее о событии

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ruвчера в 01:51

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъвчера в 08:25

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАССвчера в 03:12

Эксперт объяснил увеличение богатства россиян

Комсомольская правдавчера в 11:02

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета21 июня в 17:10

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК21 июня в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes21 июня в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

РЕН ТВ 21 июня в 10:58
300
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
571
Политика

Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
14
Общество

Работающим пенсионерам продлили больничные

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 20 июня в 09:09
1K
Общество

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
66
Общество

Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологией

У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви обнаружено онкологическое заболевание, заявил его адвокат, переадет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
20
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
451
Общество

Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
393
Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
174
Биатлон

Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР

Трёхкратный чемпион мира, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы организации.
RT на русском 07:58
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
3,1K
Здоровье

Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда

В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости вчера в 12:11
6
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
180
Культура

В Волгограде концерт на Мамаевом кургане увидит вся страна

Зрители смогут увидеть световые эффекты и инсталляции.
Evo-rus.com вчера в 06:20
Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток вчера в 11:44
200
Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
111
Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
44
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
3,2K
Теннис

Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости 08:41
1
Общество

В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы.
Повестка дня вчера в 03:03
648
Происшествия

На Бали трагически погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель

О гибели 18-летней Насти Тропицель, у которой в Instagram насчитывался миллион подписчиков, сообщила в профиле девушки ее мать.
Ридус 21 июня в 11:42
2,3K
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
865
Политика

Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии

Взгляд.ру 21 июня в 15:26
15
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
396
Наука

Ученые изучили работу мозга человека, который не может видеть цифры

Работу мозга человека, который не может видеть цифры от 0 до 9, впервые изучили нейрофизиологи, информацию об этом 22 июня публикует Proceedings of the National Academy of Sciences.
ИА Красная Весна вчера в 15:39
5
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
1,1K
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых кричащих младенцев без родителей

В московской квартире нашли пятерых кричащих младенцев без родителей. Самому младшему из них шесть дней, самому старшему — четыре месяца.
Lenta.ru 08:57
5
Армия и оружие

NRK: ЧВК России проводят у побережья Норвегии секретные операции

Частные военные компании России могут проводить у побережья Норвегии секретные операции.
Актуальные Новости 08:58
3
Музыка

Борис Гребенщиков выпустил новый альбом

Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
REGNUM 08:55
2
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
354
Как работают Яндекс.Новости?
Главное