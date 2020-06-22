Самыми быстрыми темпами финансовые состояния россиян увеличивались в 1999-2014 годах (13,5%), однако в 2014-2019 годах среднегодовой рост замедлился до 11,7%, а в 2018-2019 годах — до 10,4%.

с чего всё началось

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Политика Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет. 14

Общество Работающим пенсионерам продлили больничные "Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении. 1K

Общество Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологией У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви обнаружено онкологическое заболевание, заявил его адвокат, переадет РИА "Новости". 20

Общество Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 393

Авто Российских водителей с 1 июля ждут нововведения Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 174

Биатлон Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР Трёхкратный чемпион мира, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы организации.

Экономика В России планируют увеличить пенсии по старости Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля. 3,1K

Здоровье Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы. 6

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 180

Общество Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни. 111

Общество В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы. 648

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 396

Наука Ученые изучили работу мозга человека, который не может видеть цифры Работу мозга человека, который не может видеть цифры от 0 до 9, впервые изучили нейрофизиологи, информацию об этом 22 июня публикует Proceedings of the National Academy of Sciences. 5

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 1,1K

Музыка Борис Гребенщиков выпустил новый альбом Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков. 2