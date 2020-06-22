Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось
Самыми быстрыми темпами финансовые состояния россиян увеличивались в 1999-2014 годах (13,5%), однако в 2014-2019 годах среднегодовой рост замедлился до 11,7%, а в 2018-2019 годах — до 10,4%.Forbes21 июня в 17:00
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