Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.
Forbesвчера в 17:00

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Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ruвчера в 19:37

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

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Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

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Российская газетавчера в 17:10

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБКвчера в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00
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"Фонтанка": на петербургскую Покровскую больницу составили протокол из-за заражения медиков коронавирусом В Петербурге Роспотребнадзор составил протокол на Покровскую больницу из-за нарушения правил безопасности и заражения медиков коронавирусом.
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Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Последствия сильного ливня устраняют в Иркутске

Последствия сильного ливня устраняют в Иркутске. Все аварийные службы переведены в режим повышенной готовности.
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На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

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Общество

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Экономика

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Спорт

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Жительница Москвы оставила четверых детей в квартире без еды и уехала на дачу.
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Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
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Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
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Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
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Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
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На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
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Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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