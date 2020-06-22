Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.
Forbes21 июня в 17:00

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Эксперт объяснил увеличение богатства россиян

Комсомольская правдавчера в 11:02

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъвчера в 08:25

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ruвчера в 01:51

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАССвчера в 03:12

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета21 июня в 17:10

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК21 июня в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes21 июня в 17:00
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Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Интерфакс 05:35
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Политика

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Известия 04:57
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Общество

В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов

В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
Paparazzi.ru вчера в 05:06
Политика

Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил России

Глава Минобороны России назвал освящение собора знаменательным событием для Вооруженных сил РФ и для всей страны.
Слово и Дело вчера в 02:53
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Происшествия

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Интерфакс вчера в 01:25
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Шоу-бизнес

В Сети осудили Веру Брежневу за внешний вид на репетиции

Live24 00:43
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Политика

Лукашенко попросил оппозиционеров не оскорблять его

Невские Новости вчера в 21:46
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Здоровье

Ещё 141 человек заразился коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых COVID-19, увеличилось ещё на 141 человека и достигло 8675, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru вчера в 03:30
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Газета.Ru 04:08
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Шоу-бизнес

Валерий Меладзе отмечает 55-летие

Валерий Меладзе празднует 55-летие. У артиста не так много хейтеров, что не может не удивлять.
Вести Подмосковья 01:18
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Общество

За сутки в России заразились коронавирусом 7 425 человек

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 425, общее количество заразившихся достигло 599 705.
ТАСС 03:35
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
Газета.Ru 03:31
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Игры

Facebook купила разработчиков The Order: 1886

News.ru 03:26
Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай по решению «Газпрома» стал «Стройтранснефтегаз», сообщает РБК.
Коммерсантъ 02:59
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета вчера в 05:44
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Кино

Федор Бондарчук возобновил съемки сериала «Псих»

Федор Бондарчук возобновил съемки "Психа" В сериале "Псих" речь пойдет об успешном столичном психотерапевте по имени Олег, которому, как выясняется, самому нужна серьезная психологическая помощь.
Вокруг ТВ 05:35
Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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