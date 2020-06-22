Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
Читать в источнике
Оценить1,9K
с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbes21 июня в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Российская газета21 июня в 17:10
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Культура
Первая половина пятого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа
Netflix выпустил новый ролик фантастического сериала «Люцифер», в котором объявил дату выхода пятого сезона — 21 августа.
Игромания.ру вчера в 10:14
Происшествия
Замминистра Алтайского края признал вину по делу о незаконных рубках
Фигуранты уголовного дела о незаконных рубках леса на территории Алтайского края признали вину.
Российская газета 04:31
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Экономика
Назван возможный уровень индексации страховых пенсий в России
Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на документ, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%.
RT на русском 03:46
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Гаджеты
Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей
Все смартфоны Apple, которые получили возможность перейти на версию iOS 13, получат iOS 14.
Российская газета вчера в 04:45
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса 04:31
Технологии
СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина
Платежная система PayPal с клиентской базой в 325 млн пользователей планирует добавить возможность прямой покупки и продажи криптовалюты.
РБК 01:30
Футбол
Bild: Гетце больше не сыграет за «Боруссию»
28-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за «Боруссию» и забил три мяча при одной голевой передаче.
Спорт-Экспресс 04:35
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru вчера в 09:32
Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений с 23 июня.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Армия и оружие
Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга» НАТО
Инцидент, который произошёл между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море, является доказательством «смерти мозга» НАТО.
RT на русском вчера в 17:10
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Общество
Салют 24 июня в Москве сдвинули на час
Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Технологии
Microsoft закрывает свою платформу для стриминга игр
Компания Microsoft объявила о том, что стриминговая платформа Mixer закроется 22 июля.
Российская газета 03:27
Общество
За сутки в России заразились коронавирусом 7 425 человек
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 425, общее количество заразившихся достигло 599 705.
ТАСС 03:35
Общество
Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности
Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
ТАСС 03:24
Шоу-бизнес
Сын Боярского отреагировал на слухи о болезни исхудавшего отца
NewInform вчера в 07:21
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова
Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.
Inc-news.ru вчера в 15:57
Музыка
У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак.
Экспресс газета 21 июня в 12:31