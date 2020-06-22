Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbesвчера в 17:00
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российская газета 10:48
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Политика
Большинство американцев не смогли ответить на вопрос о празднике 8 мая
Исследование продемонстрировало, что 69% респондентов либо не знали, какое событие произошло 8 мая, либо ответили на соответствующий вопрос неправильно.
Газета.Ru 07:27
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток
Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
Происшествия
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Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Политика
Адвокат не исключил фальсификации доказательств на месте крушения MH17
Собранные на месте крушения MH17 доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены.
BFM.ru 05:12
Авто
В день голосования омичи получат подарки
Такова наша работа – самим увидеть как проходит голосование, а также какие меры безопасности соблюдаются на избирательных участках и обязательно рассказать об этом омичам.
ГТРК Иртыш 04:37
Политика
В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи
Статья является "смесью откровенной лжи и исковерканных фактов, сеющих рознь и провоцирующих злые отповеди".
МонаВиста 09:28
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Курорты Краснодарского края снова принимают гостей
Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов.
Вести.Ru вчера в 02:35
Политика
Песков: ротация в российской власти происходит постоянно
По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Футбол
«Ответственность должна нести РПЛ»: заявление «Ростова» по матчу с «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" на своем официальном сайте опубликовал заявление относительно матча 23-го тура Российской премьер-лиги против "Сочи".
РИА Новости 11:24
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Гаджеты
В сети появились макеты iPhone 12
Газета.Ru 06:26
Происшествия
На антарктической станции «Мирный» произошел пожар
На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, говорится в сообщении на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
РБК 11:14
Футбол
ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко
Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
RT на русском 10:57
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«SONY» объявила о начале реализации WF-XB700
ГЛАС.RU 09:13
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России
Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
Общество
Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Ведомости 11:28