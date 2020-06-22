Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbes21 июня в 17:00
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В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Российская газета21 июня в 17:10
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Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
Экономика
После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
Экономика
Минфин планирует вернуться к выполнению бюджетного правила к 2022 году
Власти РФ в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
ПРАЙМ 04:57
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
ToDay News Ufa 01:55
Футбол
Болельщик «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Напомним, что после стартового свистка над стадионом "Этихад" пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны".
Вести.Ru 08:43
Игры
Разработчики LEGO-игр потратили $1 млн на прототипы серьёзной игры по «Хоббиту», но Warner Bros. оказалась против
3DNews 06:24
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Ореанда-Новости 02:19
Общество
В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы.
Повестка дня вчера в 03:03
Здоровье
20 дагестанских врачей удостоены государственных наград
Администрация города Махачкалы вчера в 06:24
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Происшествия
В Москве нашли квартиру с младенцами, предназначенными для продажи
На северо-востоке столицы нашли квартиру, в которой находились пятеро новорожденных младенцев.
Российская газета 08:35
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Армия и оружие
Адвокат заявила, что украинские военные могли сбить MH17 по ошибке
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing рейса MH17 по ошибке, заявила на слушаниях голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате.
Коммерсантъ 08:21
Политика
Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники
Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
РИА Новости 06:57
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру 21 июня в 15:26
Теннис
Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью
Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза вчера в 04:54
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Общество
Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Авто
Появились изображения новых кроссоверов Toyota
В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota.
Автоновости дня 06:20
Технологии
SuperJob отрицает утечку данных 5 млн пользователей
Ранее компания DeviceLock обнаружила утечку данных почти 5 млн пользователей, предположительно с сайта SuperJob, рассказал «РИА Новости» основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
Коммерсантъ 08:40
Происшествия
В больнице Севастополя разгромил палату пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденным коронавирусом ночью устроил погром в палате инфекционной больницы Севастополя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства города.
ТАСС вчера в 11:35
Наука
Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики
Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
N+1 06:04
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Авто
Mercedes-AMG GLA появился в России
Mercedes-Benz GLA нового поколения доступен для заказа в России еще с марта, а теперь в прайс-листе марки появились его «заряженные» AMG-версии.
Автоновости дня 04:30