Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.
Forbes21 июня в 17:00

Подробнее о событии

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета21 июня в 17:10

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъвчера в 08:25

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАССвчера в 03:12

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ru21 июня в 19:37

Эксперт объяснил увеличение богатства россиян

Комсомольская правдавчера в 11:02

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК21 июня в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes21 июня в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
676
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
4K
Армия и оружие

Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии

«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — сказал ас-Сиси.
РБК 21 июня в 01:30
225
Футбол

Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»

Российская газета 12:15
Авто

Ford Focus получил гибридную версию

Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
SpeedMe вчера в 05:01
1
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пособий в размере 10 тыс. руб. семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
РБК 12:44
141
Происшествия

В Черном море погибла научный сотрудник Института океанологии РАН

Уголовное дело о повлекшем смерть нарушении требований правил охраны труда возбуждено после гибели в акватории Черного моря младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Obzor.io 06:41
2
Футбол

У гендиректора «Арсенала» обнаружили коронавирус

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru 12:37
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
1,7K
Наука

В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира

Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com 21 июня в 11:48
42
Игры

10 различных пистолетов добавляется в игру The Witcher 3 новым модом

ИнфоСМИ 13:04
4
Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
584
Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
10
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,2K
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru вчера в 07:00
319
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 05:38
891
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
521
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
5
Хоккей

СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани

Хоккейный клуб СКА примет участие в предсезонном турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани.
Петербургский дневник 12:09
Экономика

Наталья Касперская оценила снижение налогов и страховки для IT-компаний

Пользу снижения налоговой ставки для IT-отрасли оценила генеральный директор компании InfoWatch, глава правления ассоциации программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская 23 июня в эфире «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 12:47
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
935
Армия и оружие

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

РИА Новости 05:06
Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

Российская газета 09:03
5
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
347
Общество

Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
RT на русском 10:53
23
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 69,53 рубля. Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 77,82 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
2
Общество

Роспотребнадзор поможет ресторанам в Самаре открыться

Рестораны и кафе откроют только в том случае, если ведомство и власти будут уверены в способности рестораторов обеспечить безопасность на 100% - в том числе и для сотрудников.
КП - Самара 05:48
19
Политика

Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы

По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
3
Политика

Бокерию наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

РИА Новости 12:46
Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
66
Как работают Яндекс.Новости?
Главное