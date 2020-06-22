Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.
Forbes21 июня в 17:00

Подробнее о событии

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ru21 июня в 19:37

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъвчера в 08:25

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАССвчера в 03:12

Эксперт объяснил увеличение богатства россиян

Комсомольская правдавчера в 11:02

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета21 июня в 17:10

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК21 июня в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes21 июня в 17:00
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Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 08:50
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Происшествия

На западе Украины из-за сильнейших ливней погибли три человека

Сильные паводки начались в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины из-за непрекращающихся проливных дождей, в результате действия стихии погибли три человека.
Газета.Ru 07:57
Происшествия

В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами

Российская газета 12:36
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM 12:46
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Футбол

Жулиану может вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Аль-Насра» Жулиану может вернуться в «Зенит», сообщает журналист Ману в Twitter.
Спорт-Экспресс 14:22
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

OAnews 07:45
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Гаджеты

Смартфоны iPhone от Apple заменят ключ для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня 04:00
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Спорт

Губерниев посоветовал футболистам затянуть пояса после поручения Путина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на поручение президента России Владимира Путина об увеличении НДФЛ для обеспеченных граждан.
Lenta.ru 13:11
Политика

Путин подписал указ о наградах для медиков и ученых

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, ученых и преподавателей медицинских высших учебных учреждений.
Коммерсантъ 13:51
Общество

Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

Камба-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодоя, госпитализированный с коронавирусом, умер. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
RT на русском 09:38
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Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
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Происшествия

Коллега историка Соколова рассказал о вечеринке после убийства аспирантки

Lenta.ru 13:34
Общество

Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru вчера в 09:07
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Культура

Добронравов признался в главной причине ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов подтвердил свой уход из Театра сатиры. По его словам, там он служил в течение 16 лет.
Профиль 21 июня в 08:45
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Общество

Ургант раскритиковал идею переименовать в США эскимо

Телеведущий пояснил, что эскимо снаружи черное, внутри белое, и его любят дети.
RuNews24.ru 06:02
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Политика

Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
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Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 10 тысяч рублей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 10 тысяч рублей.
Татар-информ 13:02
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
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Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
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Общество

Глава ЦИК рассказала о жалобах на принуждение к голосованию

Около 70 жалоб на использование административного ресурса, принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию поступило в Центризбирком.
Общественное телевидение России 09:31
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Общество

Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей

Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
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Шоу-бизнес

Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
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