Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.
Forbesвчера в 17:00

Подробнее о событии

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газетавчера в 17:10

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъ08:25

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАСС03:12

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ru01:51

BCG рассказала, как Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов

ПРАЙМ17:16

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБКвчера в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
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Наука

Работа мозга указала на тяжесть депрессивных симптомов при расставании

Ученые предположили, что тяжесть депрессивных симптомов после расставания можно будет определить по функциональным связям мозга: для этого они провели фМРТ в состоянии покоя.
N+1 05:31
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Гаджеты

Новый смартфон OnePlus может получить очень невысокую цену

Возможно, новый смартфон OnePlus пополнит категорию бюджетных устройств на рынке.
Anonsens 15:37
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
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Общество

Самоизоляцию для пожилых жителей Тульской области продлили до 30 июня

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет до 30 июня.
ТАСС 18:15
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Происшествия

Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона

"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 03:22
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Космос

FT: Великобритания может создать спутниковую навигацию на базе OneWeb

По данным газеты Financial Times (FT), власти думают над вариантом использования базы обанкротившейся OneWeb, у которой уже есть 76 спутников на низкой стационарной орбите.
Коммерсантъ 20 июня в 01:27
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском 11:53
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Здоровье

Попова сделала заявление о начале следующего учебного года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
Konkurent.ru вчера в 23:10
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Общество

Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Экономика

«Интер РАО» избавляется от угля

Черепетская ГРЭС работает на угле и сейчас состоит из двух блоков (восьмого и девятого) по 225 МВт, введенных в январе и апреле 2015 года по программе договоров на поставку мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций за счет оптового энергорынка).
Коммерсантъ 18:50
Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс 06:34
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Происшествия

Дерево упало на машину из-за удара молнии в Иркутской области

В Иркутской области из-за непогоды зарегистрировано несколько происшествий с падением деревьев.
Известия 08:33
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Кино

Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер

Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
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Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
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Политика

США приостановят выдачу рабочих виз до конца года

До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз.
Известия 17:08
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Футбол

Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
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Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
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Шоу-бизнес

Илон Маск показал сына на видео

Lenta.ru 17:42
Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
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Футбол

В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером

Lenta.ru 12:23
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Гаджеты

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах.
Российская газета 15:40
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Экономика

Игорь Чайка не смог продать доли в комплексе по выращиванию шампиньонов

Игорь Чайка не смог продать доли в комплексе по выращиванию шампиньонов Крупный производитель тепличных овощей — ГК «Рост» — отказался выкупать у Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ, доли в «Агро-регионе», реализующем проект по строительству комплекса по выращиванию шампиньонов.
Коммерсантъ 18:50
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы

Lenta.ru 18:03
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Футбол

Форвард «Динамо» Обольский может продолжить карьеру в Испании

Нападающий «Динамо» Николай Обольский отправится на просмотр в испанский клуб, утверждает «Матч ТВ».
Бомбардир.ру 13:36
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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