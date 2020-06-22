Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbesвчера в 17:00
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Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Наука
Работа мозга указала на тяжесть депрессивных симптомов при расставании
Ученые предположили, что тяжесть депрессивных симптомов после расставания можно будет определить по функциональным связям мозга: для этого они провели фМРТ в состоянии покоя.
N+1 05:31
Гаджеты
Новый смартфон OnePlus может получить очень невысокую цену
Возможно, новый смартфон OnePlus пополнит категорию бюджетных устройств на рынке.
Anonsens 15:37
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Общество
Самоизоляцию для пожилых жителей Тульской области продлили до 30 июня
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет до 30 июня.
ТАСС 18:15
Происшествия
Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 03:22
Космос
FT: Великобритания может создать спутниковую навигацию на базе OneWeb
По данным газеты Financial Times (FT), власти думают над вариантом использования базы обанкротившейся OneWeb, у которой уже есть 76 спутников на низкой стационарной орбите.
Коммерсантъ 20 июня в 01:27
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском 11:53
Здоровье
Попова сделала заявление о начале следующего учебного года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
Konkurent.ru вчера в 23:10
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Экономика
«Интер РАО» избавляется от угля
Черепетская ГРЭС работает на угле и сейчас состоит из двух блоков (восьмого и девятого) по 225 МВт, введенных в январе и апреле 2015 года по программе договоров на поставку мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций за счет оптового энергорынка).
Коммерсантъ 18:50
Происшествия
Дерево упало на машину из-за удара молнии в Иркутской области
В Иркутской области из-за непогоды зарегистрировано несколько происшествий с падением деревьев.
Известия 08:33
Кино
Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер
Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
Политика
США приостановят выдачу рабочих виз до конца года
До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз.
Известия 17:08
Футбол
Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
Шоу-бизнес
Илон Маск показал сына на видео
Lenta.ru 17:42
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
Гаджеты
Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac
Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах.
Российская газета 15:40
Экономика
Игорь Чайка не смог продать доли в комплексе по выращиванию шампиньонов
Игорь Чайка не смог продать доли в комплексе по выращиванию шампиньонов Крупный производитель тепличных овощей — ГК «Рост» — отказался выкупать у Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ, доли в «Агро-регионе», реализующем проект по строительству комплекса по выращиванию шампиньонов.
Коммерсантъ 18:50
Футбол
Форвард «Динамо» Обольский может продолжить карьеру в Испании
Нападающий «Динамо» Николай Обольский отправится на просмотр в испанский клуб, утверждает «Матч ТВ».
Бомбардир.ру 13:36
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34