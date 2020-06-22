Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Самыми быстрыми темпами финансовые состояния россиян увеличивались в 1999-2014 годах (13,5%), однако в 2014-2019 годах среднегодовой рост замедлился до 11,7%, а в 2018-2019 годах — до 10,4%.
Forbes21 июня в 17:00

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Эксперт объяснил увеличение богатства россиян

Комсомольская правдавчера в 11:02

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъвчера в 08:25

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes21 июня в 17:00

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ruвчера в 01:51

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета21 июня в 17:10

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК21 июня в 17:01

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАССвчера в 03:12
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Ореанда-Новости 02:19
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Общество

У основателя фонда Baring Vostok Калви обнаружили рак

Москва, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM 07:30
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Политика

Путин выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
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Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
2,9K
Происшествия

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение частично перекрыто, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
РИА Новости 07:30
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Экономика

В России могут увеличить размер маткапитала на первенца

Будущее России. Национальные проекты 03:17
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Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Экономика

Набиуллина объявила о снижении ставок по ипотеке

«По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке 7,4% уже, и где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%», — заявила Набиуллина.
REGNUM 07:16
2
Происшествия

В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия

Интерфакс 06:55
Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Общество

Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
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Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
85
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
588
Общество

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса.
Уральский меридиан 07:48
Происшествия

Кубанского депутата обвинили в незаконных выплатах своей дочери

«В результате на основании предоставленных документов родственнице депутата незаконно была начислена и выплачена заработная плата в общей сумме свыше 74 тыс. руб.», — сообщает региональный СК.
РБК 07:44
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Экономика

Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня 02:49
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Культура

СТС покажет сериал с участием Децла

Приключенческий сериал "Погнали" стартует на канале СТС 6 июля 2020 года.
ИА InterMedia 05:35
Происшествия

Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат

Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
РБК вчера в 11:17
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Происшествия

В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину

По данным следствия, мужчина нанес ребенку несколько ударов ремнем, затем надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления.
РБК 06:48
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Армия и оружие

США резко увеличат число своих военных в Польше

Piter.tv 04:07
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Биатлон

Виктор Майгуров объявил о выдвижении на пост президента СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил выдвижение на пост президента организации.
Чемпионат 07:50
Технологии

Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный компанией Fujitsu для научных исследований, возглавил Топ-500 самых высокоскоростных систем мира.
Деловое.ТВ вчера в 14:48
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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