Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbes21 июня в 17:00
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В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Российская газета21 июня в 17:10
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Политика
Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 05:38
Экономика
Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет.
РБК 11:37
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Политика
Зеленский заявил, что всё равно не поехал бы на парад Победы в Москву
Киев, 22 июня 2020, 18:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже получив такое приглашение.
REGNUM вчера в 11:52
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 03:45
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
Общество
Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса
Интерфакс 10:23
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
Продюсер объяснила развод Гарика Харламова и Кристины Асмус
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус стал шоком для фанатом, но продюсер Олеся Сазыкина это закономерным шагом.
Актуальные Новости 09:36
Общество
Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
Общество
Хакасию назвали любимым местом отдыха Путина
News.ru 05:45
Футбол
Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА
Kazanfirst.ru 21 июня в 11:37
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
Городовой вчера в 12:20
Армия и оружие
США перебросят в Польшу две тысячи военных
Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ 09:28
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Экономика
Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке
Московская биржа в понедельник запускает вечернюю сессию на рынке акций.
ТАСС 21 июня в 17:05
Политика
Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора
Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
Тайга.инфо 00:55
Здоровье
На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики
Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM 09:06
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CyberSport.ru вчера в 12:59
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32