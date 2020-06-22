Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.
Forbes21 июня в 17:00

Подробнее о событии

Эксперт объяснил увеличение богатства россиян

Комсомольская правдавчера в 11:02

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes21 июня в 17:00

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАССвчера в 03:12

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

URA.Ru21 июня в 19:37

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета21 июня в 17:10

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК21 июня в 17:01

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъвчера в 08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Политика

Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
61
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
942
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
268
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 05:38
882
Экономика

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет.
РБК 11:37
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
933
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
216
Политика

Зеленский заявил, что всё равно не поехал бы на парад Победы в Москву

Киев, 22 июня 2020, 18:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже получив такое приглашение.
REGNUM вчера в 11:52
1,5K
Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
1,6K
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 03:45
13
Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
4
Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
128
Общество

Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса

Интерфакс 10:23
22
Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
83
Шоу-бизнес

Продюсер объяснила развод Гарика Харламова и Кристины Асмус

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус стал шоком для фанатом, но продюсер Олеся Сазыкина это закономерным шагом.
Актуальные Новости 09:36
Общество

Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
324
Общество

Хакасию назвали любимым местом отдыха Путина

News.ru 05:45
2
Футбол

Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА

Kazanfirst.ru 21 июня в 11:37
6
Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
18
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
601
Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
66
Политика

«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
Городовой вчера в 12:20
880
Армия и оружие

США перебросят в Польшу две тысячи военных

Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ 09:28
42
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
5K
Экономика

Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

Московская биржа в понедельник запускает вечернюю сессию на рынке акций.
ТАСС 21 июня в 17:05
5
Политика

Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора

Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
Тайга.инфо 00:55
1,2K
Здоровье

На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики

Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM 09:06
Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
1,1K
Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CyberSport.ru вчера в 12:59
2
Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное