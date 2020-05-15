Экономика

URA.RuURA.RuРоссийские женщины богатеют быстрее мужчин

Богатство женщин в России увеличивается каждый год на 8,9%, а женщин во всем мире — всего на 6,1%. При этом мужчины, независимо от страны проживания, увеличивают свое благосостояние на 4,1%. За последнее десятилетие Россия вошла в топ-10 стран Европы по уровню благосостояния женщин, пишет РБК.
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В BCG предложили управляющим капиталом компаниям переосмыслить подход к женщинам

Интерфакс00:45

Исследование: Россия опережает другие страны по доле женщин-руководителей

ТАССвчера в 17:09

Российские женщины богатеют быстрее мужчин

URA.Ruвчера в 19:08

Богатство россиянок и женщин других стран сравнили

Lenta.ruвчера в 18:03

Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов

РЕН ТВвчера в 17:12

Россиянки богатеют быстрее, чем женщины других странах

Телеканал 360°вчера в 19:36

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

РБКвчера в 17:01
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Общество

Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Словения стала первой европейской страной, заявившей об окончании эпидемии COVID-19, пишет Reuters.
Вечерняя Москва 03:04
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Футбол

Антон Миранчук отреагировал на уход Семина

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на уход Юрия Семина с поста главного тренера команды.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие

Генсек ОДКБ: Москва и Минск не обсуждают размещение базы РФ в Белоруссии

Москва и Минск не обсуждают размещение военной базы России в Белоруссии, такого вопроса нет в политической повестке двух стран, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
РИА Новости 03:21
Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
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Футбол

Исполком РФС в пятницу обсудит дальнейшую судьбу сезона РПЛ

Следующий исполком УЕФА состоится 27 мая, на нем планируют принять ряд важных решений, которые касаются чемпионатов и еврокубков.
ТАСС Спорт вчера в 17:25
Армия и оружие

Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов

Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".
Российская газета 03:26
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
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Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
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Общество

У главы ЕАО Ростислава Гольдштейна коронавируса не обнаружено

Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн подтвердил, что у него не обнаружено коронавирусной инфекции.
РИА Биробиджан 03:02
Общество

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
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Биатлон

У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах

Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ вчера в 11:48
Политика

Козак прибыл в Берлин для переговоров

Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины.
Деловое.ТВ 13 мая в 13:47
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Общество

Власти Китая за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

Власти Китая за минувшие сутки выявили три новых случая инфицирования коронавирусом.
ТАСС 13 мая в 21:18
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Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
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Культура

Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам

Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.
Российская газета 13 мая в 10:37
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов высказался относительно маленькой груди Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов побывал на очередном выпуске YouTube-шоу «Алёна, блин!», где побеседовал с ведущей программы Алёной Жигаловой на тему неудачных отношений с Ольгой Бузовой.
Евро-футбол.ру вчера в 10:03
9
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,5K
Авто

Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS

CarsWeek.ru вчера в 08:19
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Энергетика

Нефть преодолела отметку $31 за баррель

Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
5
Общество

В Иркутской области 499 человек заразились коронавирусом

В Иркутской области за сутки выявлено 24 новых случаев заражения COVID-19.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:09
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег решила покинуть музыкальный коллектив. Продюсер Константин Меладзе решил поддержать исполнительницу.
News.ru вчера в 12:53
Общество

Кондратьев подписал распоряжение о частичном выходе из карантина

По распоряжению, с 23 мая, при стабильной эпидобстановке, откроют предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские, салоны красоты, магазины стройматериалов и непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, автосалоны, автомойки и организации, оказывающие бытовые услуги.
Краснодарские известия 00:58
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Общество

В России доля работающих удалённо выросла в восемь раз

Если до пандемии в удалённом режиме трудились 2% респондентов, теперь к нему полностью или частично перешли 16% опрошенных.
REGNUM 02:21
5
Здоровье

Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови

По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия вчера в 11:51
27
Наука

Термофильные водоросли защитили кораллы от обесцвечивания

Ученые разработали новый метод защиты коралловых рифов от изменения климата: они вывели штаммы динофлагеллят Cladocopium goreaui, которые смогут уберечь коралловые рифы от обесцвечивания — опасной болезни, которую вызывает рост температуры воды.
N+1 13 мая в 14:25
2
Происшествия

В Южно-Курильске введен режим ЧС из-за коронавируса

Власти Южно-Курильска ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на Курильских островах был зафиксирован первый случай COVID-19.
Известия вчера в 23:05
83
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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