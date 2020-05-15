Экономика
URA.RuРоссийские женщины богатеют быстрее мужчин
Богатство женщин в России увеличивается каждый год на 8,9%, а женщин во всем мире — всего на 6,1%. При этом мужчины, независимо от страны проживания, увеличивают свое благосостояние на 4,1%. За последнее десятилетие Россия вошла в топ-10 стран Европы по уровню благосостояния женщин, пишет РБК.
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Общество
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Словения стала первой европейской страной, заявившей об окончании эпидемии COVID-19, пишет Reuters.
Вечерняя Москва 03:04
Футбол
Антон Миранчук отреагировал на уход Семина
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на уход Юрия Семина с поста главного тренера команды.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие
Генсек ОДКБ: Москва и Минск не обсуждают размещение базы РФ в Белоруссии
Москва и Минск не обсуждают размещение военной базы России в Белоруссии, такого вопроса нет в политической повестке двух стран, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
РИА Новости 03:21
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Футбол
Исполком РФС в пятницу обсудит дальнейшую судьбу сезона РПЛ
Следующий исполком УЕФА состоится 27 мая, на нем планируют принять ряд важных решений, которые касаются чемпионатов и еврокубков.
ТАСС Спорт вчера в 17:25
Армия и оружие
Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов
Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".
Российская газета 03:26
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Общество
У главы ЕАО Ростислава Гольдштейна коронавируса не обнаружено
Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн подтвердил, что у него не обнаружено коронавирусной инфекции.
РИА Биробиджан 03:02
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ вчера в 11:48
Политика
Козак прибыл в Берлин для переговоров
Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины.
Деловое.ТВ 13 мая в 13:47
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Общество
Власти Китая за сутки выявили три случая заражения коронавирусом
Власти Китая за минувшие сутки выявили три новых случая инфицирования коронавирусом.
ТАСС 13 мая в 21:18
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Культура
Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам
Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.
Российская газета 13 мая в 10:37
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов высказался относительно маленькой груди Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов побывал на очередном выпуске YouTube-шоу «Алёна, блин!», где побеседовал с ведущей программы Алёной Жигаловой на тему неудачных отношений с Ольгой Бузовой.
Евро-футбол.ру вчера в 10:03
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Авто
Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS
CarsWeek.ru вчера в 08:19
Энергетика
Нефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
Общество
В Иркутской области 499 человек заразились коронавирусом
В Иркутской области за сутки выявлено 24 новых случаев заражения COVID-19.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:09
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег решила покинуть музыкальный коллектив. Продюсер Константин Меладзе решил поддержать исполнительницу.
News.ru вчера в 12:53
Общество
Кондратьев подписал распоряжение о частичном выходе из карантина
По распоряжению, с 23 мая, при стабильной эпидобстановке, откроют предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские, салоны красоты, магазины стройматериалов и непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, автосалоны, автомойки и организации, оказывающие бытовые услуги.
Краснодарские известия 00:58
Общество
В России доля работающих удалённо выросла в восемь раз
Если до пандемии в удалённом режиме трудились 2% респондентов, теперь к нему полностью или частично перешли 16% опрошенных.
REGNUM 02:21
Здоровье
Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови
По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия вчера в 11:51
Наука
Термофильные водоросли защитили кораллы от обесцвечивания
Ученые разработали новый метод защиты коралловых рифов от изменения климата: они вывели штаммы динофлагеллят Cladocopium goreaui, которые смогут уберечь коралловые рифы от обесцвечивания — опасной болезни, которую вызывает рост температуры воды.
N+1 13 мая в 14:25
Происшествия
В Южно-Курильске введен режим ЧС из-за коронавируса
Власти Южно-Курильска ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на Курильских островах был зафиксирован первый случай COVID-19.
Известия вчера в 23:05
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01