Общество
КоммерсантъРоссия опережает ряд стран по числу женщин-руководителей
По темпам улучшения ситуации Россия уступает только США. По объему богатств, принадлежащих женщинам, Россия занимает 10-е место среди стран Европы с показателем $320 млрд. В целом, на конец 2019 года женщинам принадлежало $70 трлн, или 32% от общемирового объема богатств.
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с чего всё началось
Индекс, указывающий на долю женщин-руководителей, составляет в России 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство мужчин и женщин), при этом среднегодовой темп прироста женщин в высшем менеджменте снижается на 1,3%. В Северной и Латинской Америке этот индекс равен 0,6, в Восточной Европе и Центральной Азии - 0,59, в Западной Европе - 0,45.ТАССвчера в 17:09
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РБК вчера в 21:01
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Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
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