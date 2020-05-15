Индекс, указывающий на долю женщин-руководителей, составляет в России 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство мужчин и женщин), при этом среднегодовой темп прироста женщин в высшем менеджменте снижается на 1,3%. В Северной и Латинской Америке этот индекс равен 0,6, в Восточной Европе и Центральной Азии - 0,59, в Западной Европе - 0,45.

с чего всё началось

По темпам улучшения ситуации Россия уступает только США. По объему богатств, принадлежащих женщинам, Россия занимает 10-е место среди стран Европы с показателем $320 млрд. В целом, на конец 2019 года женщинам принадлежало $70 трлн, или 32% от общемирового объема богатств.

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